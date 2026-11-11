Automoto.it: Ред Бул иска Никола Цолов във Формула 1 още през 2027 година

Бъдещето на Никола Цолов във Формула 1 остава сред важните въпроси пред Рейсинг Булс. Отборът все още не е обявил пилотския си състав за 2027 година, а българинът, Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад са сред обсъжданите варианти за двете места.

Според информацията позицията на Линдблад се смята за сигурна, което би оставило Цолов и Лоусън в конкуренция за другия болид. Официално потвърждение за състава обаче все още няма.

Италианското издание Automoto.it твърди, че висшето ръководство на Ред Бул иска да даде шанс на Цолов във Формула 1 още през следващия сезон. В същото време според медията от Рейсинг Булс предпочитат да задържат Лоусън.

Новозеландецът заема девето място в класирането при пилотите и има важен принос за петата позиция на отбора при конструкторите. Цолов пък е втори във Формула 2 и продължава да се бори за титлата.

По-рано през седмицата The Race съобщи, че Лоусън е близо до нов договор. Различните информации оставят въпроса отворен, докато отборът не обяви официално пилотския си състав.