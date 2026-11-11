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До 30 ноември българите могат да изберат как да се инвестират парите им за втора пенсия

До 30 ноември българите могат да изберат как да се инвестират парите им за втора пенсия
Pixabay

От 2027 г. влизат в сила нови правила за пенсионните фондове, които предвиждат три инвестиционни стратегии с различна степен на риск

До 30 ноември хората, които се осигуряват във втория пенсионен стълб, могат за първи път да изберат как да бъдат инвестирани натрупаните им средства. Това обясни председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова в ефира на NOVA NEWS.

Възможността е част от пенсионната реформа, която влиза в сила на 1 януари 2027 г. Новите правила предвиждат създаването на три вида подфондове – динамичен, балансиран и консервативен.

Изборът е доброволен. Ако осигурените лица не заявят предпочитанията си до края на ноември, средствата им ще бъдат автоматично разпределени според възрастта им. Впоследствие те ще могат да променят избора си на всеки 12 месеца.

Какви са трите възможности?

Динамичният подфонд е предназначен основно за хората до 50-годишна възраст. При него до 90% от средствата могат да бъдат инвестирани в акции и други финансови инструменти с променлива доходност. Целта е постигането на по-висока възвръщаемост в дългосрочен план, но срещу по-голям инвестиционен риск.

Балансираният подфонд предвижда до 55% от средствата да бъдат вложени в подобни инструменти. Той съчетава възможности за доходност с по-умерен риск.

Консервативният подфонд ще насочва над 85% от средствата към по-нискорискови инвестиции, сред които държавни ценни книжа и депозити.

Според Милтенова най-силен интерес към момента има към динамичните подфондове. Тя обясни, че по-младите осигурени разполагат с повече време до пенсионирането си и могат да преодолеят евентуални спадове на финансовите пазари.

По нейни прогнози динамичните фондове биха могли да постигат доходност над 7–8%, но подобна възвръщаемост не е гарантирана и зависи от пазарните условия.

Какво се случва с натрупаните пари?

Председателят на асоциацията увери, че законодателството предвижда защита на осигурителните средства. По думите ѝ гаранцията обхваща брутния размер на внесените вноски, но не и бъдещата инвестиционна доходност.

Пенсионните дружества ще бъдат задължени периодично да публикуват информация за инвестициите си, за да могат осигурените лица да проследяват как се управляват спестяванията им.

Милтенова коментира и появилите се твърдения за евентуално прехвърляне на средства от втория пенсионен стълб към държавното обществено осигуряване.

"Парите във втория пенсионен стълб не са държавни. Те са пари на всеки отделен човек. Те са като банкова сметка - неприкосновени са и никой не може да разполага с тях", подчерта тя.

По думите ѝ пенсионните дружества не са участвали в преговори за национализиране на средствата или за намаляване на осигурителните вноски.

Милтенова коментира и възможността пенсионните фондове да инвестират в инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар. Според нея подобни вложения могат да подпомогнат икономиката, но трябва да бъдат прозрачни и да гарантират защитата на осигурените лица.

Тя уточни, че в такива проекти биха могли да се насочват най-много 10% от активите на пенсионните фондове.

Новите правила дават на осигурените лица възможност да избират инвестиционна стратегия според възрастта си, готовността да поемат риск и очакванията си за бъдещата пенсия.

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