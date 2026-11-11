Висшата лига призна: Ливърпул е трябвало да получи дузпа срещу Арсенал

Висшата лига призна, че Ливърпул е бил ощетен при домакинската загуба от Арсенал с 0:1 на 1 ноември. Експертната комисия за ключовите съдийски ситуации (KMI) постанови, че мърсисайдци е трябвало да получат дузпа за нарушение на Юриен Тимбер срещу Александър Исак.

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Спорният момент се разигра още в 21-вата минута на срещата. Шведският нападател се опита да засече с глава центриране на Брадли Баркола, но защитникът на Арсенал го задържа за фланелката и му попречи да достигне до топката. Главният съдия Анди Мадли не отсъди нарушение, а ВАР арбитърът Стюарт Атуел не го привика да преразгледа ситуацията на монитора край терена.

Решението предизвика сериозни полемики след края на двубоя, а сега експертната комисия потвърди, че реферите са допуснали грешка. Четирима от общо петимата членове на комисията са гласували, че Ливърпул е трябвало да получи наказателен удар. Отделно мнозинство от трима срещу двама е преценило, че ВАР е трябвало да се намеси, тъй като става въпрос за очевидна грешка.

Мениджърът на мърсисайдци Анди Ираола не скри разочарованието си след срещата и открито разкритикува съдийското решение. „Това е чиста дузпа. Всички виждаме, че го дърпат за фланелката. Топката минава само на сантиметър пред Алекс и той щеше да я засече пред вратата“, коментира тогава наставникът.

Ираола дори призна, че подобни ситуации поставят футболистите в странна позиция, тъй като понякога се налага да паднат на земята, за да бъде отсъдено нарушение.