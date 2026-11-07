Йодегор спаси Арсенал от резил във Висшата лига

Арсенал постигна труден успех с 1:0 над гостуващия Хъл Сити, воден от бившия футболист на ЦСКА Сергей Якирович. Двубоят беше от 10-ия кръг на Висшата лига. В герой за "топчиите" се превърна капитанът Мартин Йодегор, който се разписа в 72-ата минута.

С успеха Арсенал се откъсна поне временно на шест точки пред втория Манчестър Сити. Лондончани са лидер в класирането с 27 пункта. "Тигрите" са 13-и с 11 точки и остават без успех в последните си 8 мача във Висшата лига.

В 44-ата минута "артилеристите" Нобел Менди задържа Кай Хавертц в наказателното поле. Германецът се оказа в засада след намесата на ВАР, поради което дузпа за домакините не беше отсъдена.

Арсенал проби защитата на "тигрите" в 72-ата минута. Константинос Цолакис спаси удар на Нони Мадуеке. Мартин Йодегор обаче стигна първи до топката и я прати във вратата.

Малко преди края домакините можеше да решат всичко в мача, но защитник на Хъл изчисти пред голлинията.