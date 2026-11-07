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Започна преброяването за новия ВСС: Резултатите трябва да са ясни до 23:00 часа

Започна преброяването за новия ВСС: Резултатите трябва да са ясни до 23:00 часа
БТА

Гласуването за представителите на съдиите във Висшия съдебен съвет приключи в 18:00 часа. Преброяването се извършва под публично видеонаблюдение, а окончателните резултати се очакват тази вечер

Започна преброяването на гласовете за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. Гласуването приключи в 18:00 часа на 7 ноември, след като бяха установени всички необходими условия за започване на преброяването и отчитането на изборните резултати, съобщава БТА.

Процедурата се провежда в рамките на Общото събрание на съдиите, което избира своите представители в кадровия орган на съдебната власт.

Преброяването на гласовете се извършва под публично видеонаблюдение в реално време. На интернет страницата на ВСС, в раздел "Онлайн", са публикувани номерата на избирателните секции и електронните адреси, чрез които гражданите могат да проследят процеса.

Освен прякото излъчване се извършва и видеозаснемане, което осигурява запис на действията по преброяването на бюлетините и съставянето на изборните протоколи.

При отчитането на резултатите могат да присъстват кандидатите за членове на ВСС, техните застъпници, регистрираните наблюдатели и акредитираните представители на медиите.

При техническо прекъсване на онлайн излъчването преброяването може да продължи, ако локалният видеозапис не е прекъснат. Ако обаче бъде преустановено и локалното видеозаснемане, преброяването трябва да бъде спряно до възстановяването му, но за не повече от 30 минути.

След приключване на преброяването и подписване на протоколите председателите на избирателните секции трябва незабавно да изпратят сканирани копия до Избирателната комисия.

Крайният срок за изпращане на протоколите е 21:00 часа. Документите трябва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис и изпратени на специално създаден електронен адрес.

Въз основа на получените данни Избирателната комисия ще установи резултатите от гласуването.

До 23:00 часа председателят на Избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите за всеки кандидат, както и имената на избраните представители на съдиите във ВСС.

Решението на комисията ще бъде публикувано на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет.

Изборът на съдийската квота е част от процедурата по формиране на нов състав на ВСС. Към момента на съобщението на БТА окончателните резултати все още не са обявени.

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