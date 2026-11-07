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Психолог анализира президентския вот: Защо онлайн подкрепата не се превърна в победа?

Психолог анализира президентския вот: Защо онлайн подкрепата не се превърна в победа?
стопкадър/нова

Росен Йорданов коментира победата на Илияна Йотова и реакциите след втория тур, като постави под въпрос реалното влияние на предизборните кампании в социалните мрежи

Победата на Илияна Йотова на президентските избори и реакциите след втория тур показват политически и обществени процеси, които не могат да бъдат обяснени единствено с предизборните стратегии. Това коментира психологът Росен Йорданов пред NOVA.

Според него активността в социалните мрежи и посланията на политическите формации не са оказали решаващо влияние върху крайния резултат от гласуването.

Йорданов смята, че зад видимата предизборна активност са се развили други процеси, които не са получили достатъчно внимание в политическите анализи.

Психологът обърна специално внимание на реакциите след втория тур, включително на представители на политически формации, подкрепящи Андрей Гюров.

"За мен беше особено интересно да наблюдавам реакциите след втория тур, особено на някои от политическите представители, очевидно подкрепящи Андрей Гюров. Струва ми се, че под повърхността на аудио и видеоматериалите, които вървяха по различните социални платформи, всъщност се случи нещо различно“, коментира Йорданов.

По думите му една от основните особености на кампанията е била създадената представа, че Андрей Гюров има реален шанс да спечели президентските избори.

Тази нагласа според психолога е била част от публичния образ на предизборната надпревара, но крайният резултат е показал различна картина.

Коментарът му поставя въпроса доколко видимата подкрепа в социалните платформи отразява действителните електорални нагласи и дали активността в интернет може да бъде надежден показател за изборния резултат.

Според анализа на Росен Йорданов победата на Илияна Йотова не може да бъде обяснена само с ефективността на нейната кампания или с действията на политическите щабове.

Психологът насочва вниманието към процесите, които остават извън най-видимата част на политическото противопоставяне и според него имат значение за поведението на избирателите.

Изказването му е експертна интерпретация на президентския вот, а не социологическо изследване на причините за изборния резултат.

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