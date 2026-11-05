ПП отново поиска изслушване в парламента за помилваните от Йотова Огнян Атанасов и Динко Господинов

"Продължаваме Промяната" (ПП) внесе в Народното събрание ново искане за изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов и Динко Господинов, известен като Динко Лудия, от президента Илияна Йотова. Двамата са свързвани с наркотрафик, съобщиха от пресцентъра на партията.

От ПП предлагат пред депутатите да бъдат изслушани министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, както и настоящи и бивши ръководители на затворите в София и Бургас.

В списъка са включени още началникът на сектор "Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода" към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", председателят на Комисията по помилването към президента, главният секретар на МВР, директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и директорът на специализираната болница към затвора в София.

От партията искат институциите да предоставят информация за изготвянето и проверката на медицинските заключения, както и за сведенията относно поведението на двамата помилвани. Сред темите, които според ПП трябва да бъдат изяснени, са и обстоятелствата около боя в лечебницата на затвора с участието на Огнян Атанасов на 16 ноември 2022 г.

От формацията настояват да се изяснят още данните за оказван натиск върху лекари и техни близки, обменът на информация с президентската институция, както и евентуалните връзки на Атанасов с ДАНС и МВР.

Мотивите за искането са, че предвиденото изслушване по случая с помилването на Огнян Атанасов не се проведе. Остава необходимостта от парламентарно изясняване на въпросите за медицинските заключения, сведенията за поведението му, данните за натиск върху лекари и обмена на информация между институциите, посочват от ПП.

От партията допълват, че изслушването трябва да даде възможност на Народното събрание да прецени какви мерки са необходими за по-ефективен контрол върху работата на администрацията и за защита на гражданите.

Това е поредният опит на парламента да проведе изслушване по случая, след като три предишни заседания не се състояха заради липса на кворум.

На 13 октомври Народното събрание не събра необходимия кворум за извънредно заседание, посветено на помилването на Огнян Атанасов. Тогава представители на опозицията обвиниха управляващите, че избягват обсъждането и поставят "чадър" над президента Илияна Йотова. От "Прогресивна България" заявиха, че са запознати с медицинската експертиза и че Атанасов страда от заболявания, несъвместими с живота.

Второ извънредно заседание беше насрочено за 21 октомври, но и то не се проведе поради липса на кворум. На 28 октомври парламентът за трети път не успя да събере достатъчно депутати за изслушване в пленарната зала по темата.