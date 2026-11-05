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Политика

30 г. след разстрела на Луканов в Общината преименуват улица "Латинка", на която той беше застрелян

30 г. след разстрела на Луканов в Общината преименуват улица "Латинка", на която той беше застрелян
Снимка: БТА

Част от улицата ще носи името на руската журналистка Анна Политковская

В Общинския съвет на София приеха преименуване на част от улица "Латинка". На тази улица на 2 октомври 1996 г. беше застрелян бившият премиер на България Андрей Луканов.

Искането е част от тази улица да носи името на убитата руска журналистка Анна Полтиковская, застреляна на рождения ден на руския президент Владимир Путин през 2006 г. Тази част е в близост до Руското посолство в София. 

Преименуването ще доведе до допълнителни разходи живущите там, защото ще им се наложи да сменят личните си документи, да се внасят корекции в доста документи, беше становището на общински съветници от БСП.

"Действието, което правим в момента, е политическо. Това действие има цена", каза Ивайло Ѝонков от КОД.

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