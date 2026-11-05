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Хекимян: Цените на енергията скачат - кой ще плати сметката?

Хекимян: Цените на енергията скачат - кой ще плати сметката?
БТА

Хекимян посочва, че от 1 ноември природният газ в България поскъпва с 32,5% – от 44,09 на 58,43 евро за мегаватчас

"Рязкото поскъпване на природния газ, електроенергията и горивата ще се отрази както на бизнеса, така и на крайните потребители".

За това предупреди Антон Хекимян в публикация във Facebook, в която призова за спешни държавни мерки срещу нарастващите цени. Той посочва, че от 1 ноември природният газ в България поскъпва с 32,5% – от 44,09 на 58,43 евро за мегаватчас. Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране е взето на 2 ноември, но влиза в сила със задна дата.  

Според Хекимян това поставя предприятията в затруднено положение, тъй като трябва да поемат по-високи разходи за енергия, без да са имали възможност да планират дейността си при новите цени. 

Той отбелязва, че международната обстановка, напрежението в Близкия изток и несигурността около доставките на втечнен природен газ оказват допълнителен натиск върху енергийните пазари. По думите му България не може да контролира тези процеси, но има възможност да ограничи негативното им отражение върху националната икономика.  

„Когато поскъпва енергията, не поскъпва само отоплението. Увеличават се разходите на производителите, на транспорта, на магазините и на услугите. В крайна сметка част от тази тежест стига до всеки от нас – чрез по-високите цени на стоките и услугите“.

Хекимян предупреждава, че енергийният шок постепенно се превръща в инфлационен, като припомня, че предварителната оценка на НСИ за октомври показва 6,1% годишна инфлация по националния индекс на потребителските цени. 

Хекимян подчертава, че ГЕРБ-СДС предлага временни и целенасочени мерки за ограничаване на ценовия натиск. Сред предложенията са намаляване на акцизната тежест върху бензина и дизела, както и проучване на правната възможност за намаляване на ДДС върху моторните горива от 20% на 9% при спазване на европейското законодателство.  

Той припомня, че на 4 ноември предложението на ГЕРБ-СДС за спешни мерки срещу високите цени на горивата е било включено като трета точка в дневния ред на Народното събрание, но до разглеждането му не се е стигнало. По думите му заседанието е било прекъснато с две почивки с обща продължителност около час и половина и е приключило в 14:00 часа.  

От ГЕРБ-СДС са внесли и проект за решение, свързан с компенсациите за високите цени на електроенергията за бизнеса.  

Предложението предвижда компенсациите да се изплащат ежемесечно, вместо след изтичането на настоящия десетмесечен период. Заложена е 100% компенсация за микро, малките и средните предприятия за цената на електроенергията над 92 евро за мегаватчас, със средства от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.  

„Как един малък производител, квартален магазин, ресторант или фризьорски салон трябва да планира дейността си, когато плаща високите си сметки всеки месец, а държавната подкрепа е отложена във времето?“, пита Хекимян. 

Според него настоящият механизъм оставя бизнеса сам да финансира последиците от енергийната криза, което застрашава конкурентоспособността на българската икономика и работните места.  

В заключение той подчертава, че държавата не трябва да определя произволно цените, но е длъжна да защитава икономиката при извънреден пазарен натиск.  

„Въпросът днес не е дали държавата може да си позволи да предприеме мерки. Въпросът е колко ще струва на всички ни, ако продължи да бездейства“.

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