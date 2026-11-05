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Денков: Правителството прехвърля отговорността за бюджета върху УНСС

Денков: Правителството прехвърля отговорността за бюджета върху УНСС

Председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" обвини управляващите, че се опитват да избегнат политическата отговорност за Бюджет 2027, като го представят в академична среда

Председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков отправи остри критики към управляващите заради намерението проектът на държавния бюджет за 2027 г. да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), вместо в Министерския съвет.

Според Денков това е опит политическата отговорност за финансовата политика на кабинета да бъде прехвърлена върху академичното ръководство на университета.

"Това е нова академична иновация, с която да се прехвърли отговорността за безобразията от Министерски съвет и министъра на финансите към някой друг", заяви той пред журналисти в парламента.

По думите му управляващите вече не могат да прехвърлят вината за бюджетните решения върху бившия финансов министър Асен Василев и затова търсят друга възможност да избегнат критиките.

"Понеже видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен, затова решиха, че хората с тоги могат да свършат тази работа", коментира Денков.

Той изрази опасения, че предлаганата финансова политика ще доведе до обедняване на населението, увеличаване на данъчната тежест и затруднения за бизнеса. Това са оценки на опозиционния политик, а не установени последици от проектобюджета.

Денков настоя, че политическите решения за държавните финанси трябва да бъдат вземани от правителството, независимо дали в подготовката им участват външни експерти.

Според него, ако кабинетът желае да се консултира с представители на академичните среди, те могат да бъдат поканени в Министерския съвет, където да изложат професионалните си становища, след което управляващите да поемат отговорността за окончателните решения.

"Цитирайки един бивш премиер, всичко това е една пунта мара, с която да се скрие истинския бюджет, който ни се предлага", заяви председателят на парламентарната група на ПП.

Денков отхвърли и аргумента, че представянето в университета е необходимо заради липсата на достатъчно голяма зала в Министерския съвет. По думите му това не е убедително обяснение за избора на място.

"Аз вече наричам това правителство правителство на лъжата. Няма никакво съмнение, че непрекъснато ни засипват с лъжи", заяви Денков.

Бившият премиер отправи критики и към управленските способности на кабинета, като заяви, че според него управляващите не успяват да се справят с финансовите предизвикателства пред държавата.

Изказването му идва на фона на спора около представянето на Бюджет 2027 и ролята на академичните среди в обсъждането на финансовата рамка за следващата година.

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