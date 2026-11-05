Денков: Правителството прехвърля отговорността за бюджета върху УНСС

Председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков отправи остри критики към управляващите заради намерението проектът на държавния бюджет за 2027 г. да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), вместо в Министерския съвет.

Според Денков това е опит политическата отговорност за финансовата политика на кабинета да бъде прехвърлена върху академичното ръководство на университета.

"Това е нова академична иновация, с която да се прехвърли отговорността за безобразията от Министерски съвет и министъра на финансите към някой друг", заяви той пред журналисти в парламента.

По думите му управляващите вече не могат да прехвърлят вината за бюджетните решения върху бившия финансов министър Асен Василев и затова търсят друга възможност да избегнат критиките.

"Понеже видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен, затова решиха, че хората с тоги могат да свършат тази работа", коментира Денков.

Той изрази опасения, че предлаганата финансова политика ще доведе до обедняване на населението, увеличаване на данъчната тежест и затруднения за бизнеса. Това са оценки на опозиционния политик, а не установени последици от проектобюджета.

Денков настоя, че политическите решения за държавните финанси трябва да бъдат вземани от правителството, независимо дали в подготовката им участват външни експерти.

Според него, ако кабинетът желае да се консултира с представители на академичните среди, те могат да бъдат поканени в Министерския съвет, където да изложат професионалните си становища, след което управляващите да поемат отговорността за окончателните решения.

"Цитирайки един бивш премиер, всичко това е една пунта мара, с която да се скрие истинския бюджет, който ни се предлага", заяви председателят на парламентарната група на ПП.

Денков отхвърли и аргумента, че представянето в университета е необходимо заради липсата на достатъчно голяма зала в Министерския съвет. По думите му това не е убедително обяснение за избора на място.

"Аз вече наричам това правителство правителство на лъжата. Няма никакво съмнение, че непрекъснато ни засипват с лъжи", заяви Денков.

Бившият премиер отправи критики и към управленските способности на кабинета, като заяви, че според него управляващите не успяват да се справят с финансовите предизвикателства пред държавата.

Изказването му идва на фона на спора около представянето на Бюджет 2027 и ролята на академичните среди в обсъждането на финансовата рамка за следващата година.