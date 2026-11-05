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Стефан Белчев: Няма да има прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

Стефан Белчев: Няма да има прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ
БТА

Той обяви, че бюджетът за 2027 г. ще бъде насочен към стабилизиране на публичните финанси

Няма да има прехвърляне на осигурителни вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). Това заяви председателят на парламентарната икономическа комисия и депутат от "Прогресивна България" Стефан Белчев в ефира на bTV.

Изказването му идва на фона на обвиненията на опозицията, че правителството е обсъждало пренасочване на 2,5 процентни пункта от пенсионните вноски към държавното обществено осигуряване.

Белчев уточни, че не е виждал лично разпространения от опозицията документ и допуска, че той отразява експертни разговори с Европейската комисия.

"Това би могло да е някаква хипотетична възможност", коментира депутатът.

По думите му няма официален документ, подписан от министър или министър-председател, с който подобно предложение да е изпратено до Брюксел.

Белчев определи случая като изкуствено създаден скандал, който според него цели да отклони вниманието от резултатите от одитите на Сметната палата.

Депутатът коментира и планираното почти двойно увеличение на редица данъчни санкции от 2027 година. Според него глобите не са актуализирани от близо две десетилетия и вече не изпълняват достатъчно ефективно възпиращата си функция.

"Смятам, че даже сме закъснели с корекцията", заяви Белчев.

По отношение на държавните финанси той определи бюджета за 2027 година като "бюджет на структурното лечение".

Според него през последните пет години държавата е разчитала прекомерно на заеми, а сега са необходими мерки за бюджетна консолидация и ограничаване на инфлацията.

Сред предложенията Белчев открои поетапното повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС - до 60 000 евро през 2027 г. и до 70 000 евро през 2028 г.

По думите му промяната ще облекчи малките и средните предприятия, а целта на правителството е до 2029 година публичните финанси да достигнат по-устойчиво състояние.

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