Джей Ди Ванс се дистанцира от Тръмп заради войната с Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс постави под въпрос цената на американската военна операция срещу Иран и определи конфликта като една от основните причини за поражението на републиканците на междинните избори, след които демократите поеха контрола над двете камари на Конгреса. Това съобщи Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Ванс заяви, че участието на САЩ във военния конфликт е имало сериозни политически последици за Републиканската партия. Според него загубата на мнозинството в Сената за следващите шест години поставя въпроса дали постигнатите резултати от военните действия оправдават понесената политическа цена.

"Войната е причината за нашето поражение", написа вицепрезидентът. Той призова за открит разговор относно последиците от конфликта и бъдещата посока на американската политика.

Изявленията на Ванс идват в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля възможността за възобновяване на мащабни военни операции срещу Иран. По информация на Ройтерс американски представители потвърждават, че подобен вариант все още се разглежда.

Позицията на вицепрезидента може да задълбочи дискусиите около ролята на висшите представители на администрацията в решението за военната операция. Сред тях е министърът на отбраната Пийт Хегсет, когото Тръмп посочи като един от ранните поддръжници на действията срещу Иран.

Попитан от журналисти за коментарите на Ванс, Тръмп ги определи като добри и заяви, че няма възражения срещу тях. Американският президент обаче защити решението за военните действия, като аргументира позицията си с необходимостта да бъде предотвратено придобиването на ядрено оръжие от Иран.

Съветник от Белия дом заяви пред Ройтерс, че част от служителите в администрацията са възприели публикацията на Ванс като отклонение от досегашната външнополитическа линия на президента. Според източника изказването представлява и публично признание за вътрешнополитическите и икономическите последици от конфликта.

На междинните избори във вторник демократите спечелиха мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите. Според Ройтерс резултатите показват сериозна промяна в нагласите на избирателите, включително в традиционно подкрепящи републиканците щати. Сред основните фактори за недоволството са военният конфликт с Иран, високите разходи за живот и оценката за управлението на Тръмп.

Ванс от своя страна се опита да подчертае, че няма съществени разногласия с президента по въпроса за войната. Той заяви, че и Тръмп е признал влиянието на конфликта върху изборните резултати. Президентът обаче посочи, че военните действия са били само една от причините за поражението на републиканците.

Държавният секретар Марко Рубио, който също е споменаван като потенциален кандидат за президентската номинация на републиканците през 2028 г., не направи публичен коментар след изборния резултат.

Според източник, запознат със ситуацията, изказванията на Ванс могат да се разглеждат и като първа стъпка към подготовка за президентската надпревара през 2028 г.

Някои представители на Белия дом са били информирани за позицията на вицепрезидента още преди публикуването ѝ в „Екс“. Въпреки това служител на администрацията е заявил пред Ройтерс, че повечето, ако не и всички висши представители на Белия дом, са били изненадани от публичното изявление.