Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

Демократическата партия е на път да си осигури мнозинство сред губернаторите на американските щати за първи път от около 15 години. Това показват прогнозните резултати от проведените избори за губернатори, цитирани от ДПА.

Според предварителните данни демократите ще имат свои представители начело на най-малко 26 от общо 50 щата, докато републиканците ще запазят губернаторските постове в поне 20. Резултатите от няколко надпревари все още не са окончателни.

Преди вота републиканците разполагаха с мнозинство от 26 губернатори срещу 24 за демократите. Избори за губернатори се проведоха в 36 американски щата.

Демократите успяха да спечелят най-малко четири щата, управлявани досега от републиканци. Кийша Ланс Ботъмс победи в Джорджия, Роб Санд – в Айова, Джина Инохоса – в Тексас, а Ейми Актън – в Охайо.

Вотът отбеляза и историческо постижение – за първи път в рамките на едни и същи избори бяха избрани най-малко четирима чернокожи губернатори.

В Джорджия Кийша Ланс Ботъмс стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор на американски щат. Демократът Уес Мур спечели втори мандат в Мериленд, а съпартиецът му Дейвид Кроули ще оглави щата Уисконсин, наследявайки Тони Евърс.

Във Флорида победител стана републиканецът Байрън Доналдс, който ще заеме мястото на досегашния губернатор Рон Десантис.

До този момент в историята на САЩ само трима чернокожи политици са били избирани за губернатори, включително Уес Мур. Всеки от тях е спечелил поста на отделни избори.

Друг исторически резултат постигна демократката Деб Хааланд, която беше избрана за губернатор на Ню Мексико. Тя стана първата жена от коренното население на САЩ, заела тази длъжност.

Губернаторите ръководят изпълнителната власт в отделните щати. Те отговарят за щатската администрация, прилагането на законите и политиките в ключови сфери като образованието, здравеопазването и обществената сигурност.