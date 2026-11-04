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Астронавтите на НАСА гласуват от Космоса: как американците упражняват правото си на вот на стотици километри над Земята

Астронавтите на НАСА гласуват от Космоса: как американците упражняват правото си на вот на стотици километри над Земята

Процедурата се извършва по електронен път

Американските астронавти могат да упражняват правото си на глас дори когато се намират на стотици километри над Земята. Възможността за гласуване от Космоса съществува от 1997 г., съобщава НАСА.

Процедурата се извършва по електронен път. Астронавтите попълват своите бюлетини на борда на космическата станция, след което гласовете им се изпращат в криптиран формат до съответните изборни служители на Земята.

„Дори на стотици мили над Земята американските граждани гласуват на изборите за Конгрес. Да, можете дори да гласувате от Космоса! И тримата американски членове на екипажа имаха привилегията да гласуват от космическата станция“, написа във вторник в социалната мрежа X астронавтът на Международната космическа станция (МКС) Анил Менон.

Така разстоянието от Земята не се оказва пречка за американските граждани, които изпълняват космически мисии, да участват в изборния процес. Електронната система позволява бюлетините им да достигнат сигурно до изборните комисии и да бъдат отчетени.

Демократическата партия печели контрола над двете камари на Конгреса на САЩ – Сената и Камарата на представителите, като по този начин ще има мнозинство в законодателната власт до края на президентския мандат на Доналд Тръмп. Това сочат прогнозните резултати на CBS след изборите в страната, които се проведоха на 3 ноември, предават световните агенции.

Демократите постигат серия от изненадващи победи в щати-бастиони на Републиканската партия, сред които Тексас, Канзас, Охайо и Южна Каролина, които са били представлявани "в червено" в продължение на десетилетия.

След като по-рано беше прогнозирано, че Демократическата партия ще спечели мнозинство в Камарата на представителите, последните резултати показват, че тя ще поеме контрола и над Сената, който досега беше доминиран от републиканците.

Особено впечатляваща е победата в Канзас, където демократите не са печелили избори за Сенат от 1932 г. Това е годината, в която Франклин Делано Рузвелт печели убедително президентските избори на фона на Голямата депресия.

Исторически пробив се очертава и в Тексас, където демократите са на път да спечелят както сенаторското място, така и губернаторския пост за първи път от началото на 90-те години.

 
 
 

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