Историческа победа за Демократите в САЩ: Поемат контрола над двете камари на Конгреса

Демократическата партия печели контрола над двете камари на Конгреса на САЩ – Сената и Камарата на представителите, като по този начин ще има мнозинство в законодателната власт до края на президентския мандат на Доналд Тръмп. Това сочат прогнозните резултати на CBS след изборите в страната, които се проведоха на 3 ноември, предават световните агенции.

Демократите постигат серия от изненадващи победи в щати-бастиони на Републиканската партия, сред които Тексас, Канзас, Охайо и Южна Каролина, които са били представлявани "в червено" в продължение на десетилетия.

След като по-рано беше прогнозирано, че Демократическата партия ще спечели мнозинство в Камарата на представителите, последните резултати показват, че тя ще поеме контрола и над Сената, който досега беше доминиран от републиканците.

Особено впечатляваща е победата в Канзас, където демократите не са печелили избори за Сенат от 1932 г. Това е годината, в която Франклин Делано Рузвелт печели убедително президентските избори на фона на Голямата депресия.

Исторически пробив се очертава и в Тексас, където демократите са на път да спечелят както сенаторското място, така и губернаторския пост за първи път от началото на 90-те години.

Последният губернатор демократ на Тексас е Ан Ричардс, която встъпва в длъжност през 1991 г. Четири години по-късно тя губи изборите от републиканеца Джордж У. Буш, който впоследствие става президент на САЩ.

В Южна Каролина демократите също постигат значителен успех. За последно партията е печелила избори за Сенат в щата през 1998 г.

Междувременно президентът Доналд Тръмп коментира изборните резултати в социалните мрежи.

„Аз не бях в бюлетината и ако бях, щяхме да спечелим със съкрушителна победа!“, написа той в първата си реакция след вота.

Очакваното демократическо мнозинство в двете камари на Конгреса ще промени съществено политическия баланс във Вашингтон и ще ограничи възможностите на републиканския президент да прокарва законодателните си инициативи през оставащата част от мандата си.