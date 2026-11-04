Д-р Юксел Йозкале, председател на изселническо дружество в Анкара, пред ТАРАЛЕЖ: Хората се умориха от избори

Хората се умориха от избори. В Турция има значителен брой избиратели с българско гражданство, но към тях не бяха насочени никакви усилия. Това заяви пред Таралеж по повод състоялите се избори за президент и вицепрезидент д-р Юксел Йозкале, председател на базираната в Анкара Фондацията на балканските изселници за стопанско проучване и социално подпомагане (БИСАВ).

В Турция бяха разкрити 78 секции, включително две секции в Анкара (в посолството на Република България и в квартал Пурсаклар). Активността на изборите бе изключително ниска и на територията на Турция.

По тази тема Йозкале изтъкна, че в Турция на практика не е била проведена никаква предизборна кампания.

"Според нас ситуацията е следната: гражданите вече се умориха от изборите. А след последните избори (парламентарни), когато беше съставено правителство, в България най-накрая настъпи стабилност.

Но има и още нещо. Ако на избирателя му се обърне внимание, ако се работи с него и се полагат усилия, ако му бъдат обещани определени неща или се обсъдят някои въпроси, естествено, той ще откликне. Хората реагират, когато им се обръща внимание.

Не беше проведена никаква кампания, насочена към българските избиратели в Турция. Не бяха организирани срещи или събития. Кандидатите не положиха никакви усилия, за да отведат тези хора до избирателните урни", каза Йозкале.

Той добави, че при предишни избори в Анкара са били разкривани три избирателни секции, а на президентските избори сега - само две (не бе разкрита секция в района Синджан).

"Поради тази причина избирателната активност в Турция беше много ниска. Но ако погледнем България като цяло, и там активността беше ниска. Наистина много ниска. Тази ниска активност донякъде помрачи радостта от хубавото събитие", каза председателят на БИСАВ, като добави, че често ходи при българските избиратели в Турция.

По думите му кандидатите за президент на България не проведоха кампания сред избирателите в Турция.

"Не знам каква е причината за това отношение, но именно затова хората не отидоха да гласуват. Не бяха разкрити и много избирателни секции", смята Йозкале.

"Все пак на втория тур сякаш имаше известно увеличение на активността, повлияно донякъде от (Делян) Пеевски и изявленията на Бойко Борисов. Но като цяло отново нямаше съществено увеличение, нямаше осезаем отклик", посочи той.

Йозкале оцени избирането на Илияна Йотова за президент като много хубаво събитие.

Фактът, че е жена, е важен за нас. На второ място, избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев, в качеството си на генерален директор на БТА, е идвал в Анкара (където има пресклуб на БТА). Йозкале оцени Вълчев като добър и образован човек.

"Той е човек, който има желание да изгражда и поддържа добрите отношения между Турция и България. Цени културата, изкуството и подобни хубави неща. Това ни радва", каза Йозкале.

"Според мен това е добър резултат и за да може турската общност в България да живее там в атмосфера на мир и сигурност, както и за единството и сплотеността на страната. Приемаме го много добре. Още от самото начало подкрепяхме тях. Лично аз, заедно с всички наши колеги тук, подкрепихме избирането на госпожа Илияна Йотова и Кирил Вълчев", посочи председателят на БИСАВ.

На въпрос, свързан с гласуването в турската столица той посочи, че при слаб интерес българските граждани в Анкара гласуваха в българското посолство, както и в Пурсаклар.

"Отидохме, видяхме и проверихме на място. Нямаше голямо струпване на хора. Може да се каже, че гласуването протичаше спокойно и без напрежение. Поне до този момент при нас не е постъпвала информация и не е регистриран какъвто и да било проблем", каза Йозкале.

Той добави, че не е имало почти никакви проблеми, а само леки затруднения с попълването на декларациите.