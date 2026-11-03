Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Стилиян Петров е на „Камп Ноу“ за сблъсъка между Барселона и Астън Вила

Стилиян Петров е на „Камп Ноу“ за сблъсъка между Барселона и Астън Вила
БТА

Бившият капитан на България е част от официалната делегация на английския клуб за мача от Шампионската лига

Стилиян Петров ще подкрепи Астън Вила при гостуването на Барселона в Шампионската лига. Легендата на българския футбол е част от официалната делегация на английския клуб за двубоя на стадион „Камп Ноу“.

Бившият капитан на националния отбор продължава да поддържа близка връзка с Вила, където остави трайна следа като футболист. Той носеше и капитанската лента на отбора от Бирмингам, а днес е негов официален посланик.

Присъствието на Петров в Барселона е пореден повод той да бъде до клуба в европейски мач. Вила излиза срещу един от големите съперници на континента, а българинът ще наблюдава срещата като част от делегацията на гостите.

Само преди няколко дни Стан беше и сред специалните гости при откриването на обновения стадион „Българска армия“ в София. Мястото е свързано с началото на кариерата му в ЦСКА, преди пътят му да го отведе в Селтик, а след това и в Астън Вила.

Още по темата

Стилиян Петров преди завръщането на ЦСКА: „Армията“ беше моят нов дом

Стилиян Петров преди завръщането на ЦСКА: „Армията“ беше моят нов дом

Стилиян Петров: Футболът ни страда от плевели, от години те задушават хубавата трева

Стилиян Петров: Футболът ни страда от плевели, от години те задушават хубавата трева

Бивш съотборник на Стилиян Петров се кандидатира за президент на ФИФА

Бивш съотборник на Стилиян Петров се кандидатира за президент на ФИФА

Два гола на Джаксън донесоха победа на Астън Вила над Манчестър Сити

Два гола на Джаксън донесоха победа на Астън Вила над Манчестър Сити

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 03.11.2026г.

Най-важното от спорта на 03.11.2026г.

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Водещи

Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната

Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 03.11.2026г.

Най-важното от спорта на 03.11.2026г.

  • Преди 2 часа
До 10 г. затвор и 50 000 евро глоба за проявена жестокост към куче в Гърция

До 10 г. затвор и 50 000 евро глоба за проявена жестокост към куче в Гърция

  • Преди 2 часа
Америка гласува: Ще се спусне ли сянката на Капитолия върху Белия дом?

Америка гласува: Ще се спусне ли сянката на Капитолия върху Белия дом?

  • Преди 2 часа
Оставка в Испания заради влаковите катастрофи

Оставка в Испания заради влаковите катастрофи

  • Преди 2 часа
Атанас Семов: Паметта е опора на националната идентичност, а тя е смисълът на съществуването на държавата

Атанас Семов: Паметта е опора на националната идентичност, а тя е смисълът на съществуването на държавата

Йотова: Българските фирми и компании са част от тези, които развиват Европа и света

Йотова: Българските фирми и компании са част от тези, които развиват Европа и света

Петима загинали след израелски удари в Газа

Петима загинали след израелски удари в Газа

  • Преди 2 часа
Най-важното от света на 03.11.2026-та г.

Най-важното от света на 03.11.2026-та г.

  • Преди 3 часа
Стилиян Петров е на „Камп Ноу“ за сблъсъка между Барселона и Астън Вила

Стилиян Петров е на „Камп Ноу“ за сблъсъка между Барселона и Астън Вила

  • Преди 3 часа
Дружба остава без парно до 30 ноември

Дружба остава без парно до 30 ноември

Проф. Атанас Семов обяви тригодишна национална кампания за годишнини от българската история

Проф. Атанас Семов обяви тригодишна национална кампания за годишнини от българската история

  • Преди 3 часа
Полицейска акция в Германия: Разбиха лявоекстремистка група

Полицейска акция в Германия: Разбиха лявоекстремистка група

  • Преди 3 часа
Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

  • Преди 3 часа