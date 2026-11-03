Стилиян Петров е на „Камп Ноу“ за сблъсъка между Барселона и Астън Вила

Стилиян Петров ще подкрепи Астън Вила при гостуването на Барселона в Шампионската лига. Легендата на българския футбол е част от официалната делегация на английския клуб за двубоя на стадион „Камп Ноу“.

Бившият капитан на националния отбор продължава да поддържа близка връзка с Вила, където остави трайна следа като футболист. Той носеше и капитанската лента на отбора от Бирмингам, а днес е негов официален посланик.

Присъствието на Петров в Барселона е пореден повод той да бъде до клуба в европейски мач. Вила излиза срещу един от големите съперници на континента, а българинът ще наблюдава срещата като част от делегацията на гостите.

Само преди няколко дни Стан беше и сред специалните гости при откриването на обновения стадион „Българска армия“ в София. Мястото е свързано с началото на кариерата му в ЦСКА, преди пътят му да го отведе в Селтик, а след това и в Астън Вила.