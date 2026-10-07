Бивш съотборник на Стилиян Петров се кандидатира за президент на ФИФА

55-годишният швейцарец Рамон Вега се кандидатира за президент на ФИФА, съобщи самият той. Бившият защитник на Грасхопърс, Каляри, Тотнъм, Селтик, Уотфорд и Кретели е първият публично обявен съперник на настоящия шеф на футбола Джани Инфантино.

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Кариерата на Вега като футболист не е кой знае колко успешна, но след това той става доста по-добър бизнесмен. Швейцарецът успява да си осигури подкрепата на пет от всичките 211 членки на ФИФА, за бъде призната неговата кандидатура. Шансовете му за успех обаче едва ли са много големи.

Любопитен детайл от футболната кариера на Вега е, че през сезон 2000-01 е съотборник със Стилиян Петров в Селтик. Защитникът пристига в Глазгоу под наем от Тотнъм и в края на кампанията двамата помагат на шотландския гранд да спечели требъл - титла, Купа на страната и Купата на лигата.

„Футболът е в спешното отделение и е поддържан от апарати. Не можем да чакаме повече. ФИФА се нуждае от нова посока и фундаментална реформа. Трябва да обединим отново футболното семейство, да възстановим доверието, да въведем стабилност и да модернизираме управлението на ФИФА. Това изисква решителни промени, а не козметични корекции", пише Вега в съобщението, в което обявява кандидатурата си.