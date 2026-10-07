Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Бивш съотборник на Стилиян Петров се кандидатира за президент на ФИФА

Бивш съотборник на Стилиян Петров се кандидатира за президент на ФИФА

Рамон Вега играе един сезон с българина в Селтик

55-годишният швейцарец Рамон Вега се кандидатира за президент на ФИФА, съобщи самият той. Бившият защитник на Грасхопърс, Каляри, Тотнъм, Селтик, Уотфорд и Кретели е първият публично обявен съперник на настоящия шеф на футбола Джани Инфантино.

България падна с пет места в ранглистата на ФИФА

Кариерата на Вега като футболист не е кой знае колко успешна, но след това той става доста по-добър бизнесмен. Швейцарецът успява да си осигури подкрепата на пет от всичките 211 членки на ФИФА, за бъде призната неговата кандидатура. Шансовете му за успех обаче едва ли са много големи.

Любопитен детайл от футболната кариера на Вега е, че през сезон 2000-01 е съотборник със Стилиян Петров в Селтик. Защитникът пристига в Глазгоу под наем от Тотнъм и в края на кампанията двамата помагат на шотландския гранд да спечели требъл - титла, Купа на страната и Купата на лигата.

„Футболът е в спешното отделение и е поддържан от апарати. Не можем да чакаме повече. ФИФА се нуждае от нова посока и фундаментална реформа. Трябва да обединим отново футболното семейство, да възстановим доверието, да въведем стабилност и да модернизираме управлението на ФИФА. Това изисква решителни промени, а не козметични корекции", пише Вега в съобщението, в което обявява кандидатурата си.

Още по темата

Президентът на ФИФА може да бъде разследван

Президентът на ФИФА може да бъде разследван

БФС може да получи 10 млн. долара от ФИФА

БФС може да получи 10 млн. долара от ФИФА

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат като президент на ФИФА

Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат като президент на ФИФА

Водещият инвеститор в тайния план на Инфантино се извини

Водещият инвеститор в тайния план на Инфантино се извини

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 6 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 15 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 18 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 24 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 28 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 34 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 50 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 53 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 1 час
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил