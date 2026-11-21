Официално: Левски се раздели със защитник

Левски официално обяви, че се разделя със защитника Оливер Камдем. По-рано днес ТАРАЛЕЖ информира, че национала на Камерун повече няма да играе за "сините".

"ПФК Левски и защитникът Оливер Камдем се разделят по взаимно съгласие", написаха "сините".

Нападател на Левски отново ще се оперира

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре отново ще трябва да се оперира. Това разкри треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

Малиецът получи пореден проблем в дербито срещу ЦСКА и най-вероятно отпада за мачовете на отбора до края на годината.

"Сангаре е контузен и вероятно ще се стигне до операция, защото трябва да разреши проблема с коляното възможно най-скоро", каза Веласкес.

Десет от Арда си тръгнаха с точка от визитата на Славия

Славия и Арда завършиха 1:1 в мач от 15-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Александър Шаламанов". Резултатът е по-благоприятен за гостите от Кърджали, които почти цял мач играха с човек по-малко на терена, след като още в седмата минута бе изгонен нападателят Набил Макни. Лъчезар Котев дори откри резултата за Арда в началото на втората част, а Йоан Борносузов изравни от дузпа за Славия четвърт час преди края на редовното време.

Без победител в Дербито на Варна

Спартак и Черно море завършиха наравно 0:0 в дербито на Варна. Двубоят беше от 15-ия кръг на Първа лига. Двата отбора изиграха интересен мач, в който преобладаваше битката и закономерно взеха по една точка на "Коритото".

След тази среща "соколите" са седми със 17 точки, докато "моряците" са девети с три точки по-малко.

Федерацията по борба остава блокирана от жалби

Жалбите срещу избора на ново ръководство на Българската федерация по борба затрудняват поемането на управлението и създават сериозни организационни проблеми в навечерието на предолимпийската година. Това каза пред БТА избраният за председател на федерацията Тодор Ангелов по време на 20-ото издание на международния турнир по свободна борба за кадети „Русенски легенди“ в Русе.

„Ситуацията е много неприятна. Има жалби, които ще се опитаме да обединим в една, за да може възможно най-скоро да отпаднат и да влезем в правото си да управляваме федерацията“, заяви Ангелов. Той уточни, че развитието на случая зависи от съответните процедури и на този етап не може да посочи кога ще има окончателно решение.