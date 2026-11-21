Левски официално обяви, че се разделя със защитника Оливер Камдем. По-рано днес ТАРАЛЕЖ информира, че национала на Камерун повече няма да играе за "сините".

"ПФК Левски и защитникът Оливер Камдем се разделят по взаимно съгласие.



Камдем бе привлечен на стадион „Георги Аспарухов“ в началото на 2025 година. Той записа общо 46 мача, в които отбеляза 1 гол. Шампион на България за сезон 2025/26 година.



Ръководството, играчите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Оливер Камдем и му пожелават здраве и бъдещи професионални успехи", написаха от клуба.