Славия и Арда завършиха 1:1 в мач от 15-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Александър Шаламанов". Резултатът е по-благоприятен за гостите от Кърджали, които почти цял мач играха с човек по-малко на терена, след като още в седмата минута бе изгонен нападателят Набил Макни. Лъчезар Котев дори откри резултата за Арда в началото на втората част, а Йоан Борносузов изравни от дузпа за Славия четвърт час преди края на редовното време. Това бе първи гол за Славия от 18 септември насам, когато Иван Минчев вкара от дузпа за "белите" при загубата от ЦСКА 1948 с 1:2. Славия вкара след 409 минути суша.

Първият удар към една от двете врати бе на Владимир Милетич от Славия, който завърши в ръцете на Анатолий Господинов. Гостите от Кърджали отговориха с неточен шут на Набил Макни.

В петата минута на мача Макни извърши нарушение с високо вдигнат крак срещу Милетич, като съдията Никола Попов му показа жълт картон. Реферът обаче бе извикан от ВАР съдиите да прегледа отново ситуацията на видео повторение, като той промени решението си и изгони Макни с директен червен картон.



Веднага след това Иван Минчев пропусна от чиста позиция за Славия, като не уцели вратата.

Арда не се отбраняваше само при атака между национални състезатели Димитър Велковски подаде на Станислав Иванов, който стреля от въздуха, но Иван Андонов направи отлично спасяване. Светослав Ковачев също пробва шанса си от границата на наказателното поле, но не уцели вратата. Същото направи и Виктор Любенов след удар с глава.

На почивката треньорът на Арда Александър Тунчев пусна Преслав Бачев на мястото на Антонио Вутов.

В 51-вата минута Виктор Попов от гостите проби отдясно и върна топката към непокрития Лъчезар Котев, който с техничен удар я прати в десния ъгъл на вратаря Андонов - 0:1.

В 71-вата минута бе блокиран удар на Емил Стоев от "белите". При повторенията обаче се оказа, че халфът на "белите" е бил изритан в наказателното поле от Дерик да Силва от Арда, като след проверка Никола Попов посочи дузпа и показа жълт картон на защитника на гостите. Резервата Йоан Борносузов се разписа от дузпата, като прати топката вляво от вратаря Господинов, който избра другия ъгъл.

Шут на друга резерва на Славия - Васил Казълджиев, влизаше в ъгъла, но Анатолий Господинов се намеси и изби топката.

И двата тима запазиха местата си в класирането, като Арда е на шесто място - на точка зад петия Ботев Пловдив, а Славия е на осма позиция на точка зад седмия Спартак Варна.