Черно море не успя да пречупи 10 от Славия

Славия и Черно море завършиха наравно 0:0 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. "Белите" играха над половин час с човек по-малко, след като Дейвид Малебана беше изгонен на "Александър Шаламанов", но успяха да измъкнат точка от "моряците".

Варненци имаха по-добрите възможности за гол, но Иван Андонов още веднъж демонстрира, че се намира в отлична форма и не допусна гол.

След този мач Славия заема седмо място във временното класиране с 14 точки, докато Черно море е с една по-малко на девета позиция.

Първата по-интересна ситуация в мача дойде едва в 27-ата минута. Тогава силен шут на Емил Стоев профуча над вратата на гостите. Три минути по-късно диагонален шут на Селсо Синди профуча покрай вратата.

В добавеното време на първата част Кристиан Томов изби удар на Лазар Марин. Топката се озова в Йоан Борносузов, който отново шутира, но стражът на "моряците" се намеси.

В 62-ата минута Славия остана с човек по-малко. Дейвид Малембана фаулира откъсналия се сам срещу Иван Андонов Георги Лазаров и беше изгонен. Ситуацията беше прегледана за засада на нападателя на Черно море, но такава нямаше. С изпълнението на свободния удар се нагърби Мигел Барандаш, но стреля над вратата.

В 68-ата минута Селсо Сидни отправи далечен удар, който затрудни вратаря на домакините. Стражът първоначално успя да укроти топката с две ръце, а след това бързо се хвърли върху нея и я улови сигурно.

Десет минути преди края Никола Савич можеше да си отбележи автогол в опита си да попречи на Лазаров да играе с глава, но Андонов внимаваше и се намеси решително.