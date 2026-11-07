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Икономика

49 млн. евро за AI фабрика: България прави нова стъпка в технологичното развитие

49 млн. евро за AI фабрика: България прави нова стъпка в технологичното развитие
Министерство на иновациите и дигиталната трансформация

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда допълнителни средства за научни изследвания, техническо образование и развитие на цифровите услуги в страната

България планира да инвестира 49 млн. евро във фабрика за изкуствен интелект през 2027 г. Средствата са заложени в проекта на държавния бюджет, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

Освен финансирането за изкуствен интелект са предвидени допълнителни 62,1 млн. евро за наука и приложни изследвания, както и увеличение с 10 млн. евро на средствата за средно професионално техническо образование.

Основен акцент в технологичните планове на държавата е проектът BRAIN++ / Discoverer++, който вече е получил европейско одобрение и ще продължи да се развива през 2027 г.

Идеята е България да разполага с инфраструктура, която да подпомага разработването и обучението на модели с изкуствен интелект.

За разлика от традиционното производство, AI фабриката ще предоставя изчислителни ресурси, експертна подкрепа и обучения за компании, научни организации и публични институции.

От министерството обясняват, че за създаването на собствен модел с изкуствен интелект са необходими както значителна изчислителна мощност, така и специалисти, които могат да я използват ефективно.

Предвидените инвестиции имат за цел да осигурят по-добри условия за разработване на нови технологии и за практическото им приложение в различни сектори.

В проектобюджета за 2027 г. са заложени и по-високи български вноски за две международни партньорства - ускорителя на НАТО DIANA и Европейската космическа агенция.

Чрез програмата DIANA екипи, които разработват технологии с гражданско и отбранително приложение, могат да изпитват своите прототипи в международна мрежа от тестови центрове.

Увеличаването на вноската към Европейската космическа агенция е част от подготовката за планираното асоциирано членство на България. Целта е повече български компании и учени да получат възможност за участие в международни космически проекти.

Друга важна част от плановете на министерството е внедряването на европейския портфейл за цифрова самоличност.

Той ще позволява на гражданите да удостоверяват самоличността си, да представят електронни удостоверения и да подписват документи чрез мобилния си телефон.

Предвижда се и продължаване на поддръжката на системите за електронно управление, държавния облак и защитената мрежа за обмен на информация между институциите.

Проектът на държавния бюджет за 2027 г. беше представен официално от премиера Румен Радев в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

По думите му бюджетът трябва да очертае дългосрочните приоритети на държавата и да създаде условия за по-добър и сигурен живот на гражданите.

Предвидените средства за изкуствен интелект, наука и дигитализация все още са част от проектобюджета и предстои да преминат през съответната процедура по приемането му.

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