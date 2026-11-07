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Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона

Лийдс спря устрема на Тотнъм, Илия Груев с първи минути във Висшата лига за сезона
AP/БТА

Ноа Окафор се превърна в герой за йоркшърци

Лийдс на Илия Груев победи Тотнъм с 1:0 у дома. Двубоят беше от 10-ия кръг на Висшата лига. В герой за йоркшърци се превърна резервата Ноа Окафор, който се разписа в 79-ата минута. 

Българският национал Груев записа първи минути във Висшата лига през този сезон, след като се появи на терена в 93-ата минута на мястото на Шон Лонгстаф.

С успеха Лийдс събра 14 точки и заема осмо място във временното класиране. Тотнъм е с две точки по-малко на десето място. Тимът на Роберто Де Дзерби беше в серия от три поредни победи преди днешната среща. 

Двата отбора изиграха интересен мач, в който Лийдс беше по-добрият отбор и показа повече аргументи, за да стигне до успеха. Победният гол падна в 79-ата минута след комбинация на две резерви. Хари Уилсън пусна отличен пас към Ноа Окафор, който с удар в десния ъгъл вкара за 1:0. 

В края на мача Тотнъм имаше възможност да изравни, но Джеймс Трафърд спаси удар с глава на Ян-Пол Ван Хеке.

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