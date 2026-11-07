Тодор Симов: Доста неща се объркаха

Треньорът на Ботев Враца Тодор Симов смята, че отборът му е загубил незаслужено с 1:2 от Локомотив Пловдив у дома.

„Доста неща се объркаха. Разликата е, че Локомотив отправи два удара и вкара два гола. Ние имахме такива положения, че просто трябваше да уцелим вратата. Мога да похваля момчетата, които се опитаха да се върнем в мача", коментира Симов.

"Много от головете стават с голяма доза шанс. При нас няма късмет. Има го и това нещо във футбола. Надявам се, че и ние ще имаме такива мачове, в които ритаме топката и тя влиза. Създаваме положения, но трудно отбелязваме", заяви треньорът на Ботев Враца.