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Тодор Симов: Доста неща се объркаха

Тодор Симов: Доста неща се объркаха
БТА

"Надявам се, че и ние ще имаме такива мачове, в които ритаме топката и тя влиза", каза треньорът на Ботев Враца

Треньорът на Ботев Враца Тодор Симов смята, че отборът му е загубил незаслужено с 1:2 от Локомотив Пловдив у дома. 

„Доста неща се объркаха. Разликата е, че Локомотив отправи два удара и вкара два гола. Ние имахме такива положения, че просто трябваше да уцелим вратата. Мога да похваля момчетата, които се опитаха да се върнем в мача", коментира Симов.

"Много от головете стават с голяма доза шанс. При нас няма късмет. Има го и това нещо във футбола. Надявам се, че и ние ще имаме такива мачове, в които ритаме топката и тя влиза. Създаваме положения, но трудно отбелязваме", заяви треньорът на Ботев Враца.

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