Новини
Търси
Подкаст
Наука

Психолог: Страхът ни предпазва, но фобията може да управлява живота ни

Психолог: Страхът ни предпазва, но фобията може да управлява живота ни
стопкадър/нова

Психологът Денис Никифоров обясни как страховете от детството могат да се пренесат в зряла възраст и защо поведението на родителите има значение за тяхното формиране

Страхът е естествен защитен механизъм, но когато се превърне във фобия, може да предизвиква силна тревожност дори при липса на реална опасност. Това обясни психологът Денис Никифоров пред NOVA NEWS, коментирайки най-честите страхове на съвременния човек и влиянието на детските преживявания върху поведението в зряла възраст.

Според специалиста страхът сам по себе си не е нещо отрицателно. Напротив, той има важна роля за предпазването на човека от рискови ситуации.

"Страхът има защитен механизъм и той е много ключов, ценен и важен. Ако един човек не може да плува и го е страх, той не влиза в дълбокото“, посочи Никифоров.

Разликата между обикновения страх и фобията се проявява в силата и продължителността на реакцията.Докато страхът често възниква като отговор на конкретна опасност, фобията може да предизвиква интензивно безпокойство и физически реакции дори когато непосредствена заплаха няма.

Психологът даде примери със страх от змии или от използване на асансьор. По думите му някои фобии могат да имат своите корени в преживявания от ранното детство, които човек невинаги си спомня съзнателно.

Особено значение за формирането на определени страхове може да има поведението на родителите.Никифоров обърна внимание на случаите, в които възрастните използват заплахи, за да повлияят на поведението на децата си.

"Много родители плашат своите деца било то с полицаи или с мечка“, коментира специалистът.

Според него, ако едно дете системно бъде плашено с полицията, това впоследствие може да допринесе за страх от авторитети, затруднения при поставянето на лични граници или несигурност в определени ситуации.

Той подчерта, че срещата с психолог може да бъде полезна не само при сериозен емоционален дискомфорт, но и като възможност човек да опознае по-добре себе си.

"При всяко нещо, което ни дава дискомфорт, или ако искаме дори да развиваме себе си, срещата с психолог със сигурност би била полезна“, обясни Никифоров.

По думите му работата със специалист може да помогне на човек да разгледа собствените си преживявания от различна перспектива и постепенно да намери начини за справяне със страховете, които ограничават ежедневието му.

Още по темата

Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

Криминалният психолог Тодор Тодоров за ТАРАЛЕЖ: Проблемът при насилието над животни най-често е ценностен, а не психичен

Криминалният психолог Тодор Тодоров за ТАРАЛЕЖ: Проблемът при насилието над животни най-често е ценностен, а не психичен

Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Наука

Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

"В колко часа съм роден?": Десетки българи търсят помощ от държавата за хороскопа си

"В колко часа съм роден?": Десетки българи търсят помощ от държавата за хороскопа си

Хуманоидни роботи ще помагат за поддръжката на електрическите мрежи в Германия

Хуманоидни роботи ще помагат за поддръжката на електрическите мрежи в Германия

Meta разработва хуманоиден робот, който да върши домакинската работа вместо хората

Meta разработва хуманоиден робот, който да върши домакинската работа вместо хората

До 15 метеора на час и суперлуние: Какво ще видим в небето този месец?

До 15 метеора на час и суперлуние: Какво ще видим в небето този месец?

Водещи

Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

  • Преди 3 минути
Бомбени заплахи срещу самолети в Европа: Румъния разследва кой стои зад тях

Бомбени заплахи срещу самолети в Европа: Румъния разследва кой стои зад тях

  • Преди 6 минути
Кристалина Георгиева: Централните банки трябва да се подготвят за забавяне на растежа

Кристалина Георгиева: Централните банки трябва да се подготвят за забавяне на растежа

  • Преди 12 минути
Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Напрежение за парите от втория пенсионен стълб: Донев отговори на обвиненията

Напрежение за парите от втория пенсионен стълб: Донев отговори на обвиненията

  • Преди 20 минути
Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя

Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя

  • Преди 29 минути
Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн

Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн

  • Преди 33 минути
Психолог: Страхът ни предпазва, но фобията може да управлява живота ни

Психолог: Страхът ни предпазва, но фобията може да управлява живота ни

  • Преди 40 минути
Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

"Възраждане" против концесията на "Топлофикация София": Иска смяна на ръководството и независима проверка

"Възраждане" против концесията на "Топлофикация София": Иска смяна на ръководството и независима проверка

  • Преди 50 минути
Разбиха банкомат на метри от полицията в Пловдив: Извършителите избягаха

Разбиха банкомат на метри от полицията в Пловдив: Извършителите избягаха

  • Преди 50 минути
Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките

Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките

  • Преди 60 минути
Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

  • Преди 1 час
Ново огнище на шарка по овцете в Добричко: Засегната е ферма със 120 животни

Ново огнище на шарка по овцете в Добричко: Засегната е ферма със 120 животни

  • Преди 1 час
Коледният базар пред НДК с европейска номинация: Кога отваря и какво ще предложи?

Коледният базар пред НДК с европейска номинация: Кога отваря и какво ще предложи?