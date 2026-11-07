Психолог: Страхът ни предпазва, но фобията може да управлява живота ни

Страхът е естествен защитен механизъм, но когато се превърне във фобия, може да предизвиква силна тревожност дори при липса на реална опасност. Това обясни психологът Денис Никифоров пред NOVA NEWS, коментирайки най-честите страхове на съвременния човек и влиянието на детските преживявания върху поведението в зряла възраст.

Според специалиста страхът сам по себе си не е нещо отрицателно. Напротив, той има важна роля за предпазването на човека от рискови ситуации.

"Страхът има защитен механизъм и той е много ключов, ценен и важен. Ако един човек не може да плува и го е страх, той не влиза в дълбокото“, посочи Никифоров.

Разликата между обикновения страх и фобията се проявява в силата и продължителността на реакцията.Докато страхът често възниква като отговор на конкретна опасност, фобията може да предизвиква интензивно безпокойство и физически реакции дори когато непосредствена заплаха няма.

Психологът даде примери със страх от змии или от използване на асансьор. По думите му някои фобии могат да имат своите корени в преживявания от ранното детство, които човек невинаги си спомня съзнателно.

Особено значение за формирането на определени страхове може да има поведението на родителите.Никифоров обърна внимание на случаите, в които възрастните използват заплахи, за да повлияят на поведението на децата си.

"Много родители плашат своите деца било то с полицаи или с мечка“, коментира специалистът.

Според него, ако едно дете системно бъде плашено с полицията, това впоследствие може да допринесе за страх от авторитети, затруднения при поставянето на лични граници или несигурност в определени ситуации.

Той подчерта, че срещата с психолог може да бъде полезна не само при сериозен емоционален дискомфорт, но и като възможност човек да опознае по-добре себе си.

"При всяко нещо, което ни дава дискомфорт, или ако искаме дори да развиваме себе си, срещата с психолог със сигурност би била полезна“, обясни Никифоров.

По думите му работата със специалист може да помогне на човек да разгледа собствените си преживявания от различна перспектива и постепенно да намери начини за справяне със страховете, които ограничават ежедневието му.