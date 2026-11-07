Ново огнище на шарка по овцете в Добричко: Засегната е ферма със 120 животни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи ново огнище на шарка по овцете и козите в село Коритен, община Крушари, област Добрич. Заболяването е констатирано в животновъден обект, в който се отглеждат 120 овце.

Сигналът е подаден от собственика на стопанството след появата на клинични признаци на болестта. От БАБХ уточняват, че стопанинът е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща селата Абрит, Александрия, Капитан Димитрово, Коритен, Поручик Кърджиево и Северняк в община Крушари.

Въведена е и 20-километрова надзорна зона, включваща населени места от общините Крушари, Генерал Тошево, Добричка, Кайнарджа и Тервел.

В засегнатите райони са наложени ограничения върху придвижването на овце и кози. Животните трябва да бъдат отглеждани при оборен режим, а ветеринарните власти ще извършват проверки и епизоотично проучване за установяване на възможните пътища на разпространение на заразата.

Предвидени са и специални изисквания за придвижването и преработката на сурово мляко от засегнатите райони.

От БАБХ съобщават, че са предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването, съгласно европейското и националното законодателство. Собствениците на засегнатите животни подлежат на обезщетяване по установения законов ред.

Шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но е силно заразно заболяване сред животните и може да причини значителни икономически загуби на стопанствата.

Припомняме, че на 28 октомври беше установено огнище на същото заболяване и в района на Шабла.