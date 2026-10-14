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Ново огнище на шарка по овцете и козите в Старозагорско, въведоха ограничителни мерки

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Старозагорско, въведоха ограничителни мерки

В стопанството се отглеждат общо 72 дребни преживни животни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи ново първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Петрово, община Стара Загора. В стопанството се отглеждат общо 72 дребни преживни животни.

Сигналът до ветеринарните власти е подаден от самия собственик, след като забелязал симптоми на заболяването сред животните. От БАБХ уточняват, че стопанинът е оказал пълно съдействие при извършването на необходимите проверки.

Определени са защитна и надзорна зона

За да се ограничи рискът от разпространение на инфекцията, около засегнатото стопанство е обособена 5-километрова защитна зона. В нея попадат селата Бъдеще, Калояновец, Ловец, Памукчии и Петрово от община Стара Загора, както и Ястребово от община Опан.

Въведена е и 20-километрова надзорна зона, която обхваща населени места в областите Стара Загора и Хасково.

В нейния обхват влизат:

  • Община Гълъбово: Великово и Разделна.

  • Община Опан: Бял извор, Бяло поле, Венец, Княжевско, Кравино, Опан, Пъстрен, Средец, Столетово и Тракия.

  • Община Раднево: Боздуганово, Диня, Землен, Ковач, Коларово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне и Трънково.

  • Община Стара Загора: град Стара Загора и селата Арнаутино, Богомилово, Воденичарово, Горно Ботево, Еленино, Елхово, Загоре, Калитиново, Кирилово, Козаревец, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Преславен, Пряпорец, Ракитница, Самуилово, Стрелец, Сулица, Християново, Хрищени и Яворово.

  • Община Чирпан: Винарово, Гита, Димитриево, Малко Търново, Могилово, Осларка, Свобода и Яздач.

  • Община Димитровград, област Хасково: Здравец и Странско.

Заболяването не е опасно за хората

Ветеринарните власти са предприели необходимите действия за ограничаване и ликвидиране на огнището в съответствие с действащото българско и европейско законодателство.

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява заплаха за човешкото здраве. Заболяването обаче е силно заразно сред възприемчивите животни и може да причини сериозни икономически загуби на животновъдите.

Припомняме, че през последните дни бяха регистрирани и вторични огнища на заболяването в Пловдивска област, включително в село Татарево.

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