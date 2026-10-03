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Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Две нови огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско
БТА

Заболяването е установено в селата Пастух и Нови чифлик, а БАБХ въвежда защитни и надзорни зони с ограничения за придвижването на овце и кози

Българската агенция по безопасност на храните установи две нови огнища на шарка по овцете и козите в област Кюстендил - в село Пастух, община Невестино, и в село Нови чифлик, община Кюстендил.

В Пастух заболяването е констатирано в животновъден обект с 29 дребни преживни животни, а в Нови чифлик - в обект с 8 животни.

Около двете огнища са определени петкилометрови защитни зони и 20-километрови надзорни зони. В тях се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, освен при определени случаи за незабавно клане.

Животните в засегнатите райони трябва да се отглеждат при оборен режим. Предвиждат се преброяване и актуализация на данните в системата “ВетИС”, както и засилен ветеринарномедицински контрол.

Специални изисквания ще важат и за придвижването и преработката на суровото мляко от засегнатите райони.

От БАБХ подчертават, че заболяването не е опасно за хората, но може да причини сериозни икономически щети при разпространение.

Агенцията призовава стопаните да бъдат особено внимателни и при съмнение за заболяване незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Сигнали могат да се подават и на денонощния телефон на БАБХ 0 700 122 99.

Само дни по-рано беше установено и огнище на шарка по овцете и козите в село Сърница, област Хасково.

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