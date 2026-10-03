Тленните останки на цар Самуил бяха положени в саркофага в "Света София"

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в мраморния саркофаг в базиликата "Света София - Премъдрост Божия". Преди това българският патриарх Даниил възглави траурното богослужение в памет на средновековния владетел.

"С благоговение и синовна почит посрещаме саркофага с тленните останки на един от най-достойните и велики владетели на българския народ - цар Самуил", каза патриарх Даниил.

Сред присъстващите в храма бяха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри, дипломати и представители на държавните институции.

Саркофагът е разположен в южната част на напречния кораб на базиликата. Той е изработен във Велинград, тежи около два тона и половина и е с приблизителна дължина 2,30 метра. По него са изобразени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, два пауна и дворец.

Преди полагането на останките до храма премина тържествено шествие от центъра на София. По-рано през деня България посрещна цар Самуил с държавна церемония и военни почести, след като останките пристигнаха от Солун с военнотранспортен самолет "Спартан".

В Солун Гърция официално предаде на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, а българската страна предаде 48 църковни реликви.

След церемонията в "Света София" гражданите ще могат да отдадат почит пред тленните останки на българския владетел.