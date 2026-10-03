Г-7 освобождава петролни и дизелови резерви, но експерти предупреждават: недостигът остава

Решението на страните от Г-7 да освободят петрол и дизелово гориво от извънредните си резерви може временно да ограничи ръста на цените, но според експерти няма да реши структурния недостиг на рафинирани горива и рисковете за доставките през Ормузкия проток.

В Германия, където септември беше рекордно скъп месец за зареждане с гориво, автомобилният клуб АДАК предупреждава, че данъчното облекчение, въведено от германското правителство, може да не бъде прехвърлено веднага и изцяло към крайните потребители.

"Освобождаването на резервите може да смекчи последиците за известно време, но основният проблем остава", заяви пред ДПА Самина Султан от Германския икономически институт (IW).

По думите ѝ ефектът за шофьорите ще зависи и от количеството дизелово гориво, което ще бъде пуснато на пазара, като това количество все още не е уточнено в изявлението на Г-7.

Според Оле Хансен, ръководител на отдела за стратегия за суровини в "Саксо Банк", натискът върху енергийния пазар вече не е свързан толкова с наличността на суров петрол, колкото с предлагането на рафинирани продукти.

Предлагането на рафинирани горива остава ограничено заради по-ниския капацитет и намаленото производство на рафинериите в Близкия изток и Русия, посочва Хансен, цитиран от Ройтерс.

Оценките идват на фона на рекордно скъпия септември за германските шофьори. Поскъпването на енергията с 14,9% на годишна основа е допринесло за ускоряването на германската инфлация до 3,3%. В провинция Северен Рейн-Вестфалия дизелът е поскъпнал с 48,7% спрямо септември миналата година.

В отговор на високите цени Германия понижи за втори път тази година акциза върху горивата. От 1 октомври е в сила тримесечно данъчно облекчение, което се очаква да намали цените на бензина и дизела с 16,7 евроцента на литър.

Експертът на АДАК Кристиан Лаберер обаче заяви пред ДПА, че цените ще спадат постепенно. Той призова намалението на данъка да бъде прехвърлено изцяло и възможно най-бързо към крайните потребители, но предупреди, че ефектът няма да бъде еднакъв за всички водачи.

Страните от Г-7 се договориха да освободят до 100 млн. барела суров петрол и дизелово гориво от извънредните си резерви за период от четири месеца. Мярката ще бъде координирана чрез Международната агенция по енергетика (МАЕ), като значителни количества дизелово гориво трябва да бъдат предоставени още през първите 20 дни.

Г-7 ще обсъди и възможността за допълнително освобождаване на дизелови резерви. Страните от групата същевременно са поели ангажимент да не въвеждат ограничения върху търговията с енергийни и петролни продукти помежду си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви часове след решението, че няма да разреши въвеждането на забрана за износ на дизелово гориво от страната, предаде Ройтерс.

По-рано той поиска от европейските държави да освободят количества от собствените си дизелови резерви, докато Вашингтон разглеждаше възможността за ограничаване на американския износ.

Рекордните цени на дизеловото гориво засилиха натиска върху американската администрация. Според анализатори, цитирани от Ройтерс, евентуална забрана за износ обаче би могла да задълбочи световния недостиг и да доведе до намаляване на производството в американските рафинерии.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Биорол заяви след решението на Г-7, че цените на петрола вече започват да се понижават. Още преди официалното обявяване на мярката сортът Брент се върна под 100 долара за барел, а европейските фючърси на газьола, използвани като ориентир за цените на дизела, поевтиняха с над 5%.

Според Самина Султан обаче трайното нормализиране на енергийните цени зависи от възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Нарушенията по този ключов морски маршрут ограничават износа на суров петрол и прекъсват връзката на важни рафинерии със световния пазар.

Рисковете за корабоплаването остават високи. Танкер за суров петрол беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи Британската служба за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Ройтерс. Екипажът е в безопасност, като няма данни за петролен разлив.

"Ако едновременно станем свидетели на нова ескалация в Ормузкия проток и нищо не може да преминава през него, тогава резервите ще бъдат само капка в морето", предупреди Султан.