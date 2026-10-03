Националите по ръгби не се дадоха на Турция

Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31:31 (7:21) като гост на Турция в първия си мач от група С на Конференция ръгби Европа - четвъртото ниво на този спорт на Стария континент.

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Воденият от селекционера Ивайло Иванов български тим изоставаше в резултата през целия, но можеше да отмъкне победата с последния удар по топката в мача. Пропуск при допълнителните две точки обаче направи капитанът Петър Николов.

Това е първият мач между България и Турция през новия сезон на турнира. През миналата кампания „лъвовете“ победиха южните ни съседи с 16:14 в София, докато година по-рано Турция спечели убедително с 49:10.

Следващият мач на националния отбор на България ще бъде на 10 април догодина като домакин на Украйна.

Срещата в Анкара не започна никак добре за България, като още през първото полувреме националите се оказаха с изоставане от 0:21. Малко преди почивката Димитър Георгиев върна едно есе, с което изоставането бе намалено до 7:21 след откриващите 40 минути.

През второто полувреме българският отбор показа съвсем различно лице, като особено в последните минути играта бе изцяло в половината на турците. Два последователни пропуска на Николов от трудни позиции при допълнителните точки обаче не позволиха да се стигне до пълен обрат.

Особено критична бе ситуацията в самиия край на срещата след изтичането на редовните 80 минути. България изоставаше с 26:31, но чрез мола си успя да изравни за 31:31. Практически от страничната линия Николов стреля за победата, но шутът му не намери вратата на турците.