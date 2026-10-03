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В Португалия: Жорже Жезус е готов да зарови томахавката с Роналдо

В Португалия: Жорже Жезус е готов да зарови томахавката с Роналдо

Жозе Моуриньо защити постъпката на нападателя

Жорже Жезус е съгласен с предложението на Португалската футболна федерация за среща, която да разреши конфликта с Кристиано Роналдо. Водещите спортни медии в страната пишат, че е отправена покана до петкратния носител на „Златната топка", но той все още не е откликнал.

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Публикацията на A Bola съобщава, че треньорът Жезус се е съгласил на среща за сваляне на напрежението, но няма намерение да отстъпва от принципите си. Припомняме, че Роналдо му се разсърди затова, че остана на пейката, а на своята пресконференция опитният специалист заяви готовност да го направи отново. Това накара Роналдо да напусне самосиндикално лагера на националния отбор часове преди мача с Дания (4:2) в Лигата на нациите.

В спора се включи и треньорското светило в португалския футбол - Жозе Моуриньо. Той познава отлично както колегата си Жезус, така и Роналдо, на който бе треньор при първия си престой в Реал Мадрид (2010-2013 г.).

„За мен най-големият проблем не е дали Кристиано започва като титуляр, или сяда на пейката. Проблемът е в начина, по който управляваш играч от неговата величина. Ако повикаш Кристиано Роналдо в националния отбор, вземеш го за мачовете и след това се отнасяш с него като с най-обикновен футболист от състава, мисля, че това изпраща грешно послание", каза Моуриньо.

„Ако Жорже предварително е знаел, че няма да го използва, тогава защо изобщо го повика? Кристиано не е Ендрик. Не е Винисиус. Не е Ламин Ямал. Той е Кристиано Роналдо. Всеки знае какво означава това име за Португалия“, отсече Специалния.

 

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