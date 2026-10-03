Проучване: 49% от британците подкрепят връщане на Великобритания в ЕС

Почти половината британски избиратели подкрепят повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз, показва мащабно проучване на The Messina Group (TMG), цитирано от "Гардиън".

В допитването са участвали 11 461 души между 12 и 24 септември. Според резултатите 49% подкрепят връщането на страната в ЕС, докато 28,5% са против.

Данните идват на фона на заявката на премиера Анди Бърнам да бъде направен цялостен преглед на бъдещите отношения на Великобритания с Европейския съюз, включително възможността за пълно повторно присъединяване. Бърнам вече заяви, че всички варианти трябва да бъдат разгледани като част от по-дългосрочния подход на Лондон към отношенията с Европа.

Според проучването 25,9% от анкетираните искат Великобритания да се върне в ЕС незабавно, а 22,9% смятат, че това трябва да стане през следващите три години. Други 8,4% посочват период в рамките на следващото десетилетие.

В същото време 23% не желаят Великобритания да изгражда по-близки отношения с Брюксел.

TMG е представила на участниците седем възможни сценария за бъдещите отношения между Лондон и Брюксел.

Запазването на сегашните отношения, но с премахване на възможно най-много търговски бариери, получава подкрепата на 48,2% от анкетираните. За митнически съюз с ЕС се обявяват 47,1%.

Членството в единния пазар е подкрепено от 45,1%, а асоциираното членство - от 45,5% от анкетираните. В същото време само 27,9% подкрепят по-нататъшно отдалечаване на Великобритания от ЕС, докато 41,2% са против подобна посока.

Въпросът за бъдещите отношения с ЕС предизвиква различни реакции и в управляващата Лейбъристка партия. Част от министрите и депутатите, особено представителите на райони, подкрепили Брекзит на референдума през 2016 г., предупреждават, че повторното отваряне на темата може да възроди политическите разделения от периода.

"Брекзит очевидно не проработи и дадените обещания не бяха изпълнени, така че Анди е прав да постави въпроса как трябва да изглеждат бъдещите отношения. Но определено трябва да действа предпазливо, защото не искаме отново да разпалваме разделението", коментира неназован член на кабинета пред "Гардиън".

Друг представител на правителството посочва, че сътрудничеството в областта на сигурността и търговията е станало по-важно в сравнение с периода около референдума преди десетилетие. Според него обаче остава неясно дали сред британците има достатъчно силно желание за голяма промяна.

Проучването показва, че 52,4% от анкетираните смятат, че Великобритания е сгрешила с решението да напусне ЕС. 29,7% определят напускането като правилно, а 17,9% нямат мнение.

На въпроса дали Брекзит е бил успешен, 54,9% го определят като провал, докато 12,2% го смятат за успех. Други 23,2% заявяват, че той не е нито успех, нито провал.

Въпреки това аргументите, свързани с контрола върху имиграцията и националния суверенитет, продължават да срещат подкрепа сред част от британските избиратели.

TMG е изследвала и как различните позиции за отношенията с ЕС могат да се отразят на заявената подкрепа за Лейбъристката партия.

Според моделирането на организацията посланията в подкрепа на по-тесни отношения с ЕС са свързани с увеличение между 4,3 и 7,4 процентни пункта в заявената подкрепа за партията. Това е моделно изчисление на TMG, а не измерен резултат от самото допитване.

Повече от две трети от анкетираните посочват, че търговията с Европейския съюз е по-важна за Великобритания от тази със САЩ или Китай, ако страната трябва да избира. В същото време четирима от всеки петима искат Великобритания да запази британския паунд.

Бърнам засега не е обявил решение за повторно присъединяване към ЕС. Позицията му е, че трябва да бъдат разгледани различните възможности за дългосрочните отношения на Великобритания с блока, включително и пълното членство.