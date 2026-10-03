11 ранени при срутване на бар в Испания
Пожарникари претърсват мястото за останали затрупани хора
11 души са били ранени при срутване на бар в северната испанска област Ла Риоха, предаде Ройтерс.
При срутването в бара през нощта в град Сан Висенте де ла Сонсиера 25-30 души са били затрупани от отломките.
Спасителните екипи са извадили хора от руините.
Пожарникари продължават да претърсват мястото за останали затрупани хора.
По разкази на оцелели първо е пропаднал подът на заведението, след което се е срутил и таванът.
Предприето е разследване по случая.