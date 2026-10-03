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11 ранени при срутване на бар в Испания

11 ранени при срутване на бар в Испания
Pixabay

Пожарникари претърсват мястото за останали затрупани хора

11 души са били ранени при срутване на бар в северната испанска област Ла Риоха, предаде Ройтерс.

При срутването в бара през нощта в град Сан Висенте де ла Сонсиера 25-30 души са били затрупани от отломките.

Спасителните екипи са извадили хора от руините.

Пожарникари продължават да претърсват мястото за останали затрупани хора.

По разкази на оцелели първо е пропаднал подът на заведението, след което се е срутил и таванът.

Предприето е разследване по случая.

 

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