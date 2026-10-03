Военен камион транспортира тленните останки на цар Самуил от летище София към центъра на столицата

Българската армия пренася тленните останки на цар Самуил от летище „Васил Левски“ към площад „Княз Александър I“ в центъра на София.

Останките са транспортирани с военен камион, който е ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили „Пустинни котки“ и мотоциклетисти.

Военно-транспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил от Солун, кацна на столичното летище по-рано днес.

Те бяха посрещнати с шпалир от гвардейци и червена пътека. Осем гвардейци преминаха с ковчега, покрит с българското знаме, по червения килим.

След навлизането в българското въздушно пространство самолетът бе ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията прелетя над площад „Княз Александър I“, където много граждани се събират за държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил.