На площад „Княз Александър I” започна тържествена държавна церемония „България посреща цар Самуил“
По-рано днес тленните останки пристигнаха на летище София
На площад „Княз Александър I” започна тържествена държавна церемония „България посреща цар Самуил“.
Кортежът с тленните останки на цар Самуил пристигна в центъра на София преди минути.
По-рано днес тленните останки пристигнаха на летище София, транспортирани с военен самолет „Спартан“ от Солун.
Водещият на площада започна държавната церемония с цитиране на стихотворението на Атанас Далчев "Към Родината".
Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.