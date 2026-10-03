На площад „Княз Александър I” започна тържествена държавна церемония „България посреща цар Самуил“.

Кортежът с тленните останки на цар Самуил пристигна в центъра на София преди минути.

По-рано днес тленните останки пристигнаха на летище София, транспортирани с военен самолет „Спартан“ от Солун.

Водещият на площада започна държавната церемония с цитиране на стихотворението на Атанас Далчев "Към Родината".

Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.