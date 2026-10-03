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Стотици се събират в центъра на София за посрещането на цар Самуил

Стотици се събират в центъра на София за посрещането на цар Самуил
ТАРАЛЕЖ

Граждани с български знамена изпълват пространството в центъра на столицата преди държавната церемония по посрещането на тленните останки на средновековния български владетел

Стотици граждани започнаха да се събират в центъра на София за церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

Кадри от мястото показват множество хора, част от които носят български знамена, докато пространството около мястото на церемонията постепенно се изпълва.

Събитието е кулминацията на дългогодишните усилия за връщането на останките на един от най-разпознаваемите български средновековни владетели. По-рано днес те бяха официално предадени от гръцката страна на България в Солун.

След церемонията там останките потеглиха към София, където са предвидени официално посрещане и шествие.

Още преди началото на основната церемония в центъра на столицата се вижда засилено присъствие на граждани, дошли да станат част от историческото събитие.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специално изработен саркофаг в базиликата "Света София".

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