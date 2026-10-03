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Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години

Румен Радев в Солун: Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години
БТА

В Музея на византийската култура в Солун се състои официалната церемония по предаването на тленните останки

За мен е огромна чест да бъда отново в Музея на Византийската държава и да бъда тук в Солун, и от името на българската държава да получа тленните останки на българския цар Самуил. Тленните останки, които проф. Николаос Муцополус предаде на вашия великолепен музей и на когото ние българите дължим вечна памет. Това заяви премиерът Румен Радев на церемонията по предаването на тленните останки на цар Самуил, която се състои в Солун. 

"Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 60-те години на миналия век, когато проф. Муцополус ги открива при разкопки на базиликата на о-в Св. Ахилий. Една базилика, построена от българския цар в края на 10-и век", каза Радев.

"За тези шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава тези тленни останки да бъдат върнати в България. Радвам се, че днес ние изпълняваме моралното завещание на проф. Муцополус те да се върнат на българите, за което огромно благодаря", посочи премиерът.

В Музея на византийската култура в Солун се състои официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.

На церемонията присъства и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участват още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва министърът на културата Лина Мендони.

В рамките на церемонията предстоят официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни в присъствието на двамата премиери.

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