Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

На 29 септември Силвио Берлускони щеше да навърши 90 години. Три години след смъртта му бившият италиански премиер, бизнесмен и медиен магнат отново е сред най-обсъжданите фигури в Италия.

Няколко дни преди годишнината международното летище "Малпенса" официално прие името на Берлускони. Решението беше взето още през 2024 г., но се забави заради правни възражения от страна на местната власт в Милано. Дъщеря му Марина определи преименуването като повод за "гордост и вълнение".

Берлускони остави дълбока следа в италианската политика. Създадената от него "Форца Италия" се превърна в една от основните партии вдясно, а самият той четири пъти оглавяваше правителството. Кариерата му обаче беше белязана и от множество скандали, съдебни проблеми и полемики около личния му живот.

90-годишнината беше отбелязана с възпоменателни събития в Италия и в Европейския парламент. Основното семейно събиране се състоя в прочутата "Вила Чертоза" на остров Сардиния - имението, в което Берлускони през годините е посрещал световни лидери като Джордж Буш-младши, Владимир Путин и Тони Блеър.

Събирането имаше и символичен характер, тъй като вилата е продадена за около 350 млн. евро и се очаква да бъде превърната в луксозен курорт. Така семейството на Берлускони се сбогува и с едно от най-разпознаваемите места, свързани с живота му.

Три години след смъртта му спорът около наследството на Силвио Берлускони продължава - за едни той остава символ на предприемачески успех и политическо влияние, а за други е фигура, белязана от скандали и противоречия..