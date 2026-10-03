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Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика

Силвио Берлускони на 90: човекът, който промени италианската политика
АП/БТА

Три години след смъртта му името на четирикратния италиански премиер отново е във фокуса - летище "Малпенса" вече носи неговото име, а семейството му отбеляза 90-годишнината от рождението му.

На 29 септември Силвио Берлускони щеше да навърши 90 години. Три години след смъртта му бившият италиански премиер, бизнесмен и медиен магнат отново е сред най-обсъжданите фигури в Италия.

Няколко дни преди годишнината международното летище "Малпенса" официално прие името на Берлускони. Решението беше взето още през 2024 г., но се забави заради правни възражения от страна на местната власт в Милано. Дъщеря му Марина определи преименуването като повод за "гордост и вълнение".

Берлускони остави дълбока следа в италианската политика. Създадената от него "Форца Италия" се превърна в една от основните партии вдясно, а самият той четири пъти оглавяваше правителството. Кариерата му обаче беше белязана и от множество скандали, съдебни проблеми и полемики около личния му живот.

90-годишнината беше отбелязана с възпоменателни събития в Италия и в Европейския парламент. Основното семейно събиране се състоя в прочутата "Вила Чертоза" на остров Сардиния - имението, в което Берлускони през годините е посрещал световни лидери като Джордж Буш-младши, Владимир Путин и Тони Блеър.

Събирането имаше и символичен характер, тъй като вилата е продадена за около 350 млн. евро и се очаква да бъде превърната в луксозен курорт. Така семейството на Берлускони се сбогува и с едно от най-разпознаваемите места, свързани с живота му.

Три години след смъртта му спорът около наследството на Силвио Берлускони продължава - за едни той остава символ на предприемачески успех и политическо влияние, а за други е фигура, белязана от скандали и противоречия..

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