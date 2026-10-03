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Теч от цистерна на гарата в Карлово спря движението на влаковете

Теч от цистерна на гарата в Карлово спря движението на влаковете
БТА

Бързият влак за Бургас от София е спрян на жп гара Христо Даново

Бързият влак за Бургас от София е спрян на жп гара Христо Даново за неопределено време. Пътниците са слезли от влака.

Причината е изтичане на газ от цистерна на жп гарата в Карлово.

Засега няма официална информация от властите.

На 16 септември жп гарата в Карнобат бе евакуирана заради установен теч на пропан-бутан от вагон-цистерна. От съображения за сигурност тогава беше отцепен.

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