Безплатен вход в Националния етнографски музей всеки уикенд през октомври

Националният етнографски музей продължава инициативата "120 години - 120 минути в НЕМ" и през октомври заради големия интерес и положителния отзвук през предходните месеци.

В рамките на инициативата посетителите ще могат да разглеждат експозиционните зали на музея със свободен вход всяка събота и неделя между 10:00 и 12:00 часа.

Безплатният вход важи за всички категории посетители и ще бъде в сила на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 октомври 2026 г.

Инициативата дава възможност на посетителите да се запознаят с богатството на българската етнография и с традициите, обичаите и начина на живот на българите от различни исторически периоди и региони на страната.

Експозициите в Националния етнографски музей представят предмети, носии, занаяти и елементи от всекидневието, чрез които се проследява развитието на българската култура и бит.

Кампанията "120 години - 120 минути в НЕМ" е част от инициативите на музея по повод неговата 120-годишнина.