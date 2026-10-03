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Безплатен вход в Националния етнографски музей всеки уикенд през октомври

Безплатен вход в Националния етнографски музей всеки уикенд през октомври
Националният етнографски музей

Инициативата "120 години - 120 минути в НЕМ" продължава за трети пореден месец, като посетителите ще могат да разглеждат експозициите безплатно всяка събота и неделя от 10:00 до 12:00 часа.

Националният етнографски музей продължава инициативата "120 години - 120 минути в НЕМ" и през октомври заради големия интерес и положителния отзвук през предходните месеци.

В рамките на инициативата посетителите ще могат да разглеждат експозиционните зали на музея със свободен вход всяка събота и неделя между 10:00 и 12:00 часа.

Безплатният вход важи за всички категории посетители и ще бъде в сила на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 октомври 2026 г.

Инициативата дава възможност на посетителите да се запознаят с богатството на българската етнография и с традициите, обичаите и начина на живот на българите от различни исторически периоди и региони на страната.

Експозициите в Националния етнографски музей представят предмети, носии, занаяти и елементи от всекидневието, чрез които се проследява развитието на българската култура и бит.

Кампанията "120 години - 120 минути в НЕМ" е част от инициативите на музея по повод неговата 120-годишнина.

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