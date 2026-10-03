Кола се вряза в пешеходци в Австралия, 9 души са ранени

Най-малко 9 души са били ранени в австралийския град Нюкасъл (на 110 км северно от Сидни), след като лек автомобил се вряза в минувачи, съобщи полиция, цитирана от Ройтерс.

Кметът на Нюкасъл Гавин Морис заяви, че има хора, включително деца, които са тежко ранени.

Шофьорът на колата е бил арестуван на местопроизшествието в предградието Уолсенд.

Според първоначалните сведения инцидентът не е свързан с тероризъм, каза говорител на полицията.

Преди инцидента хиляди граждани са се събрали по улиците на града, за да изпратят местния ръгби отбор „Нюкасъл Найтс“, който ще участва в големия финал на Националната ръгби лига в Сидни в неделя.