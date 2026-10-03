Новини
Търси
Подкаст
Свят

Кола се вряза в пешеходци в Австралия, 9 души са ранени

Кола се вряза в пешеходци в Австралия, 9 души са ранени
Pixabay

Според първоначалните сведения инцидентът не е свързан с тероризъм

Най-малко 9 души са били ранени в австралийския град Нюкасъл (на 110 км северно от Сидни), след като лек автомобил се вряза в минувачи, съобщи полиция, цитирана от Ройтерс.

Кметът на Нюкасъл Гавин Морис заяви, че има хора, включително деца, които са тежко ранени.

Шофьорът на колата е бил арестуван на местопроизшествието в предградието Уолсенд.

Според първоначалните сведения инцидентът не е свързан с тероризъм, каза говорител на полицията.

Преди инцидента хиляди граждани са се събрали по улиците на града, за да изпратят местния ръгби отбор „Нюкасъл Найтс“, който ще участва в големия финал на Националната ръгби лига в Сидни в неделя.

Още по темата

Автобус се вряза в коли и магазин в Белград, петима са ранени

Автобус се вряза в коли и магазин в Белград, петима са ранени

Автомобил се вряза в тълпа в Иран: четирима загинаха, над 10 са ранени

Автомобил се вряза в тълпа в Иран: четирима загинаха, над 10 са ранени

Автомобил се вряза в тълпа на конно надбягване в Босна, трима са ранени

Автомобил се вряза в тълпа на конно надбягване в Босна, трима са ранени

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Израел прибира блокираните си граждани в Дубай след инцидента с „Флайдубай“

Израел прибира блокираните си граждани в Дубай след инцидента с „Флайдубай“

Латвийците гласуват днес на парламентарни избори

Латвийците гласуват днес на парламентарни избори

Танкер бе поразен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток

Танкер бе поразен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток

Кремъл: Русия е готова за диалог за сигурността в Черно море, но няма конкретни преговори

Кремъл: Русия е готова за диалог за сигурността в Черно море, но няма конкретни преговори

Най-важното от света на 02.10.2026-та г.

Най-важното от света на 02.10.2026-та г.

Водещи

Израел прибира блокираните си граждани в Дубай след инцидента с „Флайдубай“

Израел прибира блокираните си граждани в Дубай след инцидента с „Флайдубай“

  • Преди 1 минута
Къде се пътува трудно на 3 октомври: ограничения в София и стеснения по „Тракия“

Къде се пътува трудно на 3 октомври: ограничения в София и стеснения по „Тракия“

  • Преди 8 минути
Кола се вряза в пешеходци в Австралия, 9 души са ранени

Кола се вряза в пешеходци в Австралия, 9 души са ранени

  • Преди 10 минути
Небето на 3 октомври: жълт код за слана в девет области, до 23 градуса след студеното утро

Небето на 3 октомври: жълт код за слана в девет области, до 23 градуса след студеното утро

  • Преди 15 минути
Латвийците гласуват днес на парламентарни избори

Латвийците гласуват днес на парламентарни избори

  • Преди 17 минути
Президентът Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Благоевград

Президентът Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Благоевград

Над 700 полицаи ще охраняват посрещането на тленните останки на цар Самуил

Над 700 полицаи ще охраняват посрещането на тленните останки на цар Самуил

Жълт код за слана е обявен за девет области в страната

Жълт код за слана е обявен за девет области в страната

  • Преди 38 минути
След повече от хилядолетие: България посреща цар Самуил

След повече от хилядолетие: България посреща цар Самуил

Танкер бе поразен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток

Танкер бе поразен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток

  • Преди 9 часа
ЦИК определи правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори

ЦИК определи правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори

Кремъл: Русия е готова за диалог за сигурността в Черно море, но няма конкретни преговори

Кремъл: Русия е готова за диалог за сигурността в Черно море, но няма конкретни преговори

  • Преди 9 часа
Защо цар Самуил има специално място в българската памет

Защо цар Самуил има специално място в българската памет

Служителите на "Бургасбус" учат английски език заради „Евровизия“

Служителите на "Бургасбус" учат английски език заради „Евровизия“

Най-важното от света на 02.10.2026-та г.

Най-важното от света на 02.10.2026-та г.

  • Преди 9 часа