След повече от хилядолетие: България посреща цар Самуил

Днес България ще посрещне тленните останки на един от най-значимите владетели в своята средновековна история - цар Самуил. Повече от хиляда години след смъртта си българският цар се завръща в родината, за чието съхраняване и оцеляване посвещава последните десетилетия от живота си. Тленните му останки ще бъдат предадени на българската държава в Солун, а след това ще бъдат транспортирани до София, където ще бъдат посрещнати с държавна церемония.

Цар Самуил - владетелят, който продължи борбата за България

Самуил се изправя начело на българската държава в един от най-тежките периоди от нейната средновековна история. След загубата на източните български земи и падането на Преслав под византийска власт съпротивата срещу Византия продължава в западните и югозападните части на страната. Самуил, един от синовете на комит Никола, постепенно поема водещата роля сред Комитопулите.

Под ръководството на Самуил българската държава успява да възстанови значителна част от загубените си територии и отново се превръща във важна политическа и военна сила на Балканите. Българската власт се разширява към Македония, Тракия, Тесалия, Епир и части от днешните Албания и Сърбия. Самуил укрепва държавната и военната организация и продължава десетилетната съпротива срещу Византия.

През 986 г. българите нанасят тежко поражение на войските на византийския император Василий II при Траянови врата. През 997 г., след смъртта на цар Роман, Самуил официално поема царската власт. Следват още години на война, в която българският владетел се опитва да запази държавата си пред постепенно засилващото се византийско военно превъзходство.

Последният голям сблъсък идва през 1014 г. при Ключ. На 29 юли българската армия е разгромена, а Самуил оцелява и е отведен от сина си Гаврил Радомир. На 6 октомври 1014 г. цар Самуил умира в Преспа, оставяйки след себе си образа на владетел, свързал своето управление с продължителната борба за оцеляването на българската държавност.

Днес, повече от десет века по-късно, неговото име отново ще бъде в центъра на национално събитие.

Държавна церемония в София

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава днес на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун. На събитието ще присъстват българският министър-председател Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

След това останките ще бъдат транспортирани до България с военнотранспортен самолет "Спартан". След навлизането на самолета в българското въздушно пространство той ще бъде ескортиран от две двойки български изтребители - МиГ-29 и F-16. Формацията се очаква да прелети над площад "Княз Александър I" около 12:30 часа. След кацането на "Спартан" изтребителите отново ще прелетят над площада.

От летище "Васил Левски" - София тленните останки ще бъдат пренесени от Българската армия до площад "Княз Александър I", където ще се проведе държавната церемония "България посреща цар Самуил". Министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово, а при изпълнението на българския химн ще прозвучат 21 артилерийски салюта.

"На 3 октомври, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад "Батенберг" пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил, след което заедно със шествие да го изпратим до църквата "Света София" в последния му път", заяви министър-председателят Румен Радев.

След официалната част ще започне шествие, което ще премине до базиликата "Света София". Там гражданите ще могат да отдадат почит пред тленните останки на владетеля, а в храма ще бъде отслужен трисагий. Останките на цар Самуил ще бъдат положени в специално изработен саркофаг в базиликата.

Промени в движението в София

Заради церемонията и последващото шествие в центъра на София са въведени сериозни промени в организацията на движението.

Шествието ще премине от площад "Княз Александър I" по бул. "Цар Освободител", ул. "Георги С. Раковски" и ул. "Оборище" до базиликата "Света София". От 4:00 часа днес са забранени престоят и паркирането на автомобили на площадите "Княз Александър I", "Александър Невски" и "Николай Гяуров", както и на редица улици в централната част на града.

От 12:00 часа ще има временни ограничения на движението по ключови столични пътни артерии, сред които участъци от бул. "Брюксел", бул. "Цариградско шосе", бул. "Цар Освободител", ул. "Оборище", ул. "Московска" и ул. "Георги С. Раковски". Ограниченията ще останат в сила до отпадане на необходимостта по преценка на "Пътна полиция" - СДВР.

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и обществения ред по време на церемонията.

БДЖ осигурява безплатно пътуване до София

За хората от страната, които искат да присъстват на посрещането, "БДЖ - Пътнически превози" осигурява безплатно двупосочно пътуване до София с определени влакове.

Сред тях са влаковете от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. Безплатните билети са двупосочни и са с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Пътниците ще пътуват със запазено седящо място, като ще заплащат единствено стойността на резервацията от 0,51 евро в посока.

Влаковете, за които е осигурено безплатното пътуване, включват:

БВ №3620: Бургас - София, 05:25 - 11:25 часа;

БВ №1612: Пловдив - София, 08:10 - 10:55 часа;

БВ №2640: Горна Оряховица - София-север, 05:20 - 09:12 часа;

БВ №5610: Петрич - София, 06:00 - 10:19 часа;

БВ №7621: Видин - София, 04:50 - 10:01 часа.

Обратните влакове тръгват след приключването на церемонията, като разписанието е съобразено с възможността гражданите да присъстват на събитието.

Колко български владетели почиват в България?

Завръщането на цар Самуил има значение, което надхвърля рамките на една държавна церемония. Съдбата на тленните останки на българските владетели е една от най-болезнените страници в историческата ни памет.

От над многото владетели, управлявали българската държава през вековете, съдбата и местонахождението на останките на огромното мнозинство остават неизвестни. Дори за някои от най-значимите български царе - като Симеон Велики и Иван Асен II - няма сигурно установени гробове.

От средновековните владетели най-често се посочва цар Калоян, чието погребение е открито в църквата "Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново. Идентификацията на останките като тези на Калоян обаче продължава да бъде предмет на научни дискусии.

В съвременната българска история ситуацията също е белязана от драматични обрати. В София се намира гробницата на княз Александър I Батенберг, а през 2024 г. тленните останки на цар Фердинанд бяха върнати от Германия и положени в двореца "Врана". От цар Борис III е оцеляло единствено сърцето му, което се съхранява в Рилския манастир.

Със завръщането на Самуил България ще има на своя територия тленни останки или запазена част от останките на четирима свои монарси - Александър I Батенберг, Фердинанд, Борис III и Самуил. Това прави днешното събитие особено значимо на фона на многовековната липса на физическа памет за голяма част от българските владетели.

След повече от 1000 години цар Самуил се завръща у дома

Тленните останки на цар Самуил са открити при археологически разкопки на базиликата "Св. Ахил" на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос през 60-те години на XX век. Идентификацията им се свързва с гроба на българския владетел, а антропологичните изследвания са част от аргументите в подкрепа на тази хипотеза.

В продължение на десетилетия останките се намират в Гърция. Сега, след постигнатото между София и Атина споразумение, те се завръщат в България. Заедно с тях страната ни ще получи и останки от други два саркофага, открити в базиликата на остров Свети Ахилий, за които се предполага, че са свързани с царското семейство.

За България 3 октомври 2026 г. ще остане дата, на която един от най-тежките и драматични периоди в историята на Първото българско царство ще получи своя физически символ в съвременната държава. След повече от хиляда години цар Самуил отново ще бъде на българска земя - не само като историческа личност, но и чрез тленните си останки.

А с полагането им в "Света София" София ще стане последният дом на владетел, чието управление е белязано от една от най-продължителните борби за запазването на българската държавност през Средновековието. Самуил ще намери покой в земята, за която е воювал, а България ще приеме обратно част от материалната памет за една от най-трудните епохи в своята история.