Президентът Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Благоевград

Държавният глава Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая (днешен Благоевград), съобщиха от прессекретариата на президента.

В 17:00 часа от Съдебната палата в града държавният глава ще се включи в „Шествие на паметта“ към квартал „Вароша“, където ще се състои официалното откриване на експозиция на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“, където президентът ще произнесе поздравително слово.

Историческата възстановка е по инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград.

Историческата възстановка „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“ се провежда за втора поредна година, а инициативата представлява среща с градския живот от началото до средата на 20 век, съобщиха от музея в Благоевград.

Събитието е част от програмата на Община Благоевград по повод празника на града – 5 октомври, която тази година е под надслов „Благоевград празнува свободата“. На 3 октомври от 15:00 часа Горноджумайската улица ще отвори врати. Програмата предвижда и празнично шествие, в което ще се включат участници от Сдружение „14-ти пехотен Македонски полк“ и клубовете „Традиция“ от цялата страна. След пристигането на шествието на „Горноджумайската улица“ ще се състои официалното откриване на възстановката.