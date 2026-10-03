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Президентът Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Благоевград

Президентът Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Благоевград
БТА

Възстановката „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“ ще се проведе за втора поредна година

Държавният глава Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая (днешен Благоевград), съобщиха от прессекретариата на президента.

В 17:00 часа от Съдебната палата в града държавният глава ще се включи в „Шествие на паметта“ към квартал „Вароша“, където ще се състои официалното откриване на експозиция на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“, където президентът ще произнесе поздравително слово.

Историческата възстановка е по инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград.  

Историческата възстановка „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“ се провежда за втора поредна година, а инициативата представлява среща с градския живот от началото до средата на 20 век, съобщиха от музея в Благоевград.

Събитието е част от програмата на Община Благоевград по повод празника на града – 5 октомври, която тази година е под надслов „Благоевград празнува свободата“. На 3 октомври от 15:00 часа Горноджумайската улица ще отвори врати. Програмата предвижда и празнично шествие, в което ще се включат участници от Сдружение „14-ти пехотен Македонски полк“ и клубовете „Традиция“ от цялата страна. След пристигането на шествието на „Горноджумайската улица“ ще се състои официалното откриване на възстановката.

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