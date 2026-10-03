Дизайнерът Иван Донев пред Таралеж за най-голямата българска рокля: 513 българки вплетоха историите си

Стотици жени участват в създаването на най-голямата българска рокля. До този момент роклята е с размер 300 кв. м. и тежи 215 кг. Известни са имената на 513 български жени от 194 населени места, плели каретата, от които е ушита роклята, а всъщност броят на българките е по-голям, тъй като има пратки с карета, за които не се знае от кого са изплетени. Това разказа пред Таралеж световноизвестният български дизайнер Иван Донев по повод създаването на най-голямата българска рокля.

Творението бе представено официално в Античния театър в Пловдив на символичната дата - 6 септември.

Ето какво още сподели дизайнерът:

"Датата за събитието – емблематичният 6 септември (денят на Съединението), бе избрана съвсем символично, за което дори не се предполагаше. От Община Пловдив приеха представянето на най-голямата българска рокля да се проведе в Античен театър и представянето на творбата да влезе в честванията по повод Съединението като символ на обединението на хиляди хора в процеса на създаването на тази рокля. Целта на самата творба е да обедини хора от близо и далеч и да се създаде това прекрасно творение."

По думите на дизайнера идеята е възникнала още преди две години, когато наред с други рокли е трябвало да бъде представена българска рокля в Турция и Япония.

"Исках да създам за представянето в Турция и Япония нещо, което няма нищо общо с това, което до момента се познава в чужбина – шевицата, розата, пафти и т.н., т.е. да избягаме от нещо, което вече всеки знае".

"Съответно призовах хората във Фейсбук да даряват плетени от техните баби карета, които са затворени в раклите. На всички ни е ясно, че в модерните домове, в които живеем, тези неща нямат приложение. Но всеки ги пази от сантимент към жената, която ги е създала".

Роклята е „българска“, защото я създадохме чрез българи от всеки край на България, посочи Донев, като добави, че при едно от прибиранията му в България е видял, че ателието му е "заринато от стотици пакети с карета".

"Тогава си дадох сметка, че нещата са много сериозни и няма как да разочаровам и да предам доверието на стотици хора, които са решили да се разделят с това наследство, оставено от техните баби, прабаби, майки, в името на този мой проект. Всъщност тогава си дадох сметка, че това ще бъде огромна рокля".

"Създаването й започна от едно емблематично място – читалището в гр. Раковски. Започнахме я на Деня на народните будители преди две години. Всичко около нея е изпълнено със символика. Защо исках да я направя във Раковски – защото площадът носи и името площад "България". Още от самото начало всичко беше наситено с много българщина. Всяка една стъпка от създаването на роклята е била в емблематични места – в Център за подкрепа и личностно развиване на деца, зад една църква, после бяхме в университети, училища, в исторически музеи, етнографски музеи, манастир, на Крепостта в Царевец, в първото Народно събрание, където е подписана Конституцията на България. Нямаше места, които да бъдат случайни. Хора я шиеха в домовете си, както и на зелена поляна – те пееха и танцуваха точно както седянката навремето се е правила. Всъщност пресъздадохме българската седянка в един модерен вариант.

Дадохме си сметка, че роклята минава на заден план, тъй като, когато отваряхме пакетите с каретата, там имаше писма, в които хората разказваха за историята на жената, която е създала тези карета. Тогава разбираш, че не правиш просто рокля, а си дал много повече на хората.

Не сме подозирали никога, че ще създадем тази общност от жени, които са от различните краища на България, български общности в чужбина, да създадем една прекрасна мрежа за комуникация от много хора, заредени с много любов към българската традиция.

Събрахме списък с имената на 513 жени, които са плели каретата и тези имена идват от 194 населени места на България. Помолихме хората да пишат родното място на жените, тъй като знаехме, че това е чеизът на голяма част от жените, който е бил плетен винаги в родните им места.

Постигнахме едно колосално творение – роклята е с размер около 300 кв. метра и тежи 215 кг.

Имаме още около 10 кг с карета, но засега няма как да продължи работата по проекта (по финансови причини), макар идеята да бе роклята да е като жив организъм и тя да расте, докато хората изпращат карета.

Имаше момент, в който се включиха представителки на всички етнически и културни групи на България. За нас беше важно жените на България да шият роклята и тя да става все по-българска и по-българска.

Дизайнерът изтъкна, че роклята се прави „чрез златния труд“ на всички тези 513 жени. Той добави обаче, че част от каретата са били изпратени анонимно, т.е. каретата са много повече и зад създаването им стоят поне 700-800 имена.

Донев спомена и за многобройните трудности при реализирането на спектакъла, но изтъкна подкрепата от президента на България Илияна Йотова, под чийто патронаж премина събитието. Той открои огромния принос главно на добронамерените хора за реализирането на събитието.

"Въпреки всичко събитието се случи по най-вълнuващия и най-красив начин", посочи дизайнерът, като добави, че средства, които са били събрани, са били дарени на фондацията „Каритас“.

Той разказа, че зрителите са видели грандиозен спектакъл, завладяващ публиката освен със самата рокля и с музика, 3-Д мапинг.

По думите му един от най-красивите, докосващи моменти е била „майчината молитва“. Донев изтъкна, че кулминацията на спектакъла е била повече от докосваща, защото тези 513 имена на жените са били проектирани на 3-Д мапинг върху роклята и стените, върху архитектурата на Античния театър.

"Защото идеята беше преди всичко да се отдаде почит към труда на тези жени. Решихме също така тези имена да се превърнат в звезди, където е мястото на всяка една от тях. Това е почит към всяка една жена. Много голяма част от тях не са сред нас, но решихме, че всяка една българска жена заслужава една звезда, заради ценността на майката в България, заради труда. Заради всичко свято, което една българка дава за семейството си", изтъкна творецът.

По думите му "всяко едно нещо, свързано с тази рокля, е обгърнато в много голяма чистота и много голяма енергия".

"Още в началото целта ми бе роклята да започне да пътува у нас и по света, да бъде виждана от все повече хора и да разказва за труда на българската жена. Идеята е да се превърне в пътуваща инсталация. Целта е този проект да бъде културна визитна картичка на България в едно ново време, представен по един съвременен начин".

"Освен това роклята постигна и един друг ефект - това е екологична рокля, защото нищо от тази рокля не бе създадено за нея (освен плата за основата)".

"Ние създадохме една невероятна творба от нещо, което вече е било създадено; същевременно сътворихме един шедьовър на любовта, защото всяко едно малко каре е създадено от любов - нито една баба, нито една майка не подготвя без любов чеиза на младото момиче. Най-силното на този проект е любовта, която генерирахме във всеки един край на България", посочи още творецът.

Той изтъкна, че има много голям интерес към представянето на най-голямата българска рокля в много страни.