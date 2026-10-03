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Кличко: Руските сили атакуваха Северния мост в Киев

Кличко: Руските сили атакуваха Северния мост в Киев
AP/БТА

По-рано тази седмица руски дронове атакуваха и Южния мост

Северния мост в Киев е бил атакуван от руските сили рано тази сутрин, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

"Удари по Северния мост. Спешните служби са на място", написа Кличко в "Телеграм".

По-рано тази седмица руски дронове атакуваха и Южния мост, заради което бе преустановено движението по него. Стигна се до големи задръствания в украинската столица. 

Това са първите сериозни атаки срещу основните мостове на Киев след нахлуването на руските сили в Украйна през 2022 г., отбелязва АФП.

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