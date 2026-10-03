Доматите и салатите поскъпнаха най-много, олиото и оризът поевтиняха

Цените на едро на основни храни и зеленчуци продължават да се движат разнопосочно в края на септември и началото на октомври, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Най-сериозно поскъпване има при зелената салата, чиято цена се увеличава от 0,67 до 0,98 евро, или с 47,15%.

Доматите също продължават нагоре и достигат 1,68 евро за килограм, което е ръст от 16,99% спрямо базовата седмица.

При основните хранителни продукти най-ясно поевтиняване има при слънчогледовото олио. Цената му пада от 1,79 до 1,68 евро за литър, или с 6,15%.

Оризът също поевтинява – от 1,64 до 1,58 евро за килограм, което е спад от 3,89%.

По-ниски цени има и при картофите, които поевтиняват с 8,95%, както и при морковите – с 10,29%.

Като цяло данните не показват единна посока на цените - част от сезонните зеленчуци поскъпват осезаемо, докато някои основни продукти и други зеленчуци поевтиняват.