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Правителствената делегация излетя за Солун за тленните останки на цар Самуил

Правителствената делегация излетя за Солун за тленните останки на цар Самуил
БТА

Тленните останки ще бъдат предадени на българската държава на церемония в Музея на византийската култура в Солун

Правителствената делегация, начело с министър-председателя Румен Радев, тази сутрин излетя за Солун за тленните останки на цар Самуил.

Делегацията излетя с военнотранспортен самолет "Спартан".

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун. 

На събитието ще присъства и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

След това останките ще бъдат транспортирани до България с военнотранспортния самолет "Спартан". След навлизането на самолета в българското въздушно пространство той ще бъде ескортиран от две двойки български изтребители - МиГ-29 и F-16. Формацията се очаква да прелети над площад "Княз Александър I" около 12:30 часа. След кацането на "Спартан" изтребителите отново ще прелетят над площада.

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