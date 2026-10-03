Правителствената делегация излетя за Солун за тленните останки на цар Самуил

Правителствената делегация, начело с министър-председателя Румен Радев, тази сутрин излетя за Солун за тленните останки на цар Самуил.

Делегацията излетя с военнотранспортен самолет "Спартан".

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун.

На събитието ще присъства и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

След това останките ще бъдат транспортирани до България с военнотранспортния самолет "Спартан". След навлизането на самолета в българското въздушно пространство той ще бъде ескортиран от две двойки български изтребители - МиГ-29 и F-16. Формацията се очаква да прелети над площад "Княз Александър I" около 12:30 часа. След кацането на "Спартан" изтребителите отново ще прелетят над площада.