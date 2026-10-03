Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

На президентските избори ще покажем, че „Възраждане” се завръща на политическия терен и ще постигнем по-висок резултат от последните парламентарни избори. Това каза пред Нова кандидатът за вицепрезидент на партията Петър Волгин.

Хората виждат, че тези, на които са дали доверието си, не го оправдават и ще се върнат към оригиналното, добави Волгин.

Според него е необходимо президентската институция да има повече правомощия.

Волгин обясни, че в предизборната си кампания те залагат върху посланията си, които да стигнат до хората и да покажат, че има различен избор.

„Възраждане” прави това, което е залегнало в нейната програма като идеология. В даден момент може да съвпадне с политиката на Русия, в друг момент с тази на САЩ или на Брюксел. Винаги прави това, което е обещавала”, каза той.

„На последните избори победиха идеите на партията, защото голяма част от идеологията и посланията на „Прогресивна България” бяха едно към едно с тези на „Възраждане”. Хората търсиха новото. Винаги новото е по-привлекателно, но когато то дойде на власт и видиш, че се държи различно от обещаното, е нормално хората да ревизират своя вот на следващи избори”, допълни Волгин.

„Те взеха идеите, но не направиха нищо, за да ги реализират. Те правят същите неща като останалите правителства – казва се едно у нас, а в чужбина – друго. Подписват се декларации, които не носят нищо добро за никого”, посочи кандидатът за вицепрезидент.

Волгин коментира и завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Той уточни, че е това действие е много важно за страната ни, защото почти няма български владетели, чиито останки да са тук.