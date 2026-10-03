Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща
Хората виждат, че тези, на които са дали доверието си, не го оправдават, посочи Волгин
На президентските избори ще покажем, че „Възраждане” се завръща на политическия терен и ще постигнем по-висок резултат от последните парламентарни избори. Това каза пред Нова кандидатът за вицепрезидент на партията Петър Волгин.
Хората виждат, че тези, на които са дали доверието си, не го оправдават и ще се върнат към оригиналното, добави Волгин.
Според него е необходимо президентската институция да има повече правомощия.
Волгин обясни, че в предизборната си кампания те залагат върху посланията си, които да стигнат до хората и да покажат, че има различен избор.
„Възраждане” прави това, което е залегнало в нейната програма като идеология. В даден момент може да съвпадне с политиката на Русия, в друг момент с тази на САЩ или на Брюксел. Винаги прави това, което е обещавала”, каза той.
„На последните избори победиха идеите на партията, защото голяма част от идеологията и посланията на „Прогресивна България” бяха едно към едно с тези на „Възраждане”. Хората търсиха новото. Винаги новото е по-привлекателно, но когато то дойде на власт и видиш, че се държи различно от обещаното, е нормално хората да ревизират своя вот на следващи избори”, допълни Волгин.
„Те взеха идеите, но не направиха нищо, за да ги реализират. Те правят същите неща като останалите правителства – казва се едно у нас, а в чужбина – друго. Подписват се декларации, които не носят нищо добро за никого”, посочи кандидатът за вицепрезидент.
Волгин коментира и завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Той уточни, че е това действие е много важно за страната ни, защото почти няма български владетели, чиито останки да са тук.